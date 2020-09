Mohammed de Laeken : "Ce qui n'est pas fini, c'est le coronavirus mais l'épidémie, oui !"

"Ce qui n'est pas fini c'est le coronavirus mais l'épidémie oui !"

Mohammed, un auditeur originaire de Laeken, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "On n'aura pas d'autre choix que de respecter la loi et donc des mesures plus strictes mais je pense que comme d'habitude, la Belgique va suivre la France aveuglément. En plus de ça, les experts sont montés au créneau pour recadrer la Première ministre et maintenant, elle revient sur ses propos et parle de durcissement alors bien sûr que ça m'agace ! Je ne comprends ni ces experts, ni ces politiques... Regardez et analysez la situation, vous allez bien voir qu'au début, en pleine épidémie, on nous disait que le masque n'était pas nécessaire et maintenant qu'on a trois morts par jour, on en fait toute une histoire alors qu'il n'y a plus d'épidémie !"

Ils attendent quoi ? Qu'il y ait zéro cas ? Ça n'existera jamais !

Mohammed poursuit sur sa lancée et s'explique : "Ce qui n'est pas fini, c'est le coronavirus mais l'épidémie, oui ! La maladie, elle est toujours là mais c'est comme la grippe; il y a plus de cas l'hiver que durant les autres saisons. Et pour le coronavirus, c'est pareil, on ne va jamais l'enlever, c'est un virus ! Il y aura toujours quelques cas comme pour la grippe, l'angine, la pharyngite, etc. ! Donc ils attendent quoi ? Qu'il y ait zéro cas ? Ça n'existera jamais ! [...] Si demain, il y a de nouvelles mesures, je les respecterai mais à un moment, il faut arrêter, on ne peut pas revenir au Moyen-Âge et faire des mesures contradictoires. D'ailleurs, pour le masque et le confinement, aucune étude n'a permis de dire qu'ils avaient aidé à contrer le virus."