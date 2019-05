Mohamed : « C’est une belle initiative mais je préfère éviter toute cette polémique »

À Juprelle, une école a reporté sa fancy-fair en raison du Ramadan, de manière à ce que toutes les familles puissent profiter de la fête. C’est une initiative que d’autres écoles devraient suivre ?

Dans cette école de Juprelle, la fête annuelle devait se dérouler le 5 mai dernier mais ce matin, dans les éditions de Sudpresse, on apprend qu’elle a été reportée. Si l’école a pris cette décision c’est parce que des familles d’élèves musulmans pratiquent le Ramadan et qu’il était plus agréable que tout le monde puisse participer à la fête. Des journées chargées et une excursion viennent s’ajouter aux raisons de ce report.

Reporter la fancy-fair qui tombe en plein Ramadan, c’est une initiative que d’autres écoles devraient suivre ? C’est la question que l’on vous posait dans « C’est vous qui le dites ».

À Oupeye, Mohamed est très mitigé sur cette initiative : « Mes enfants sont à l’école primaire et maternelle et ça ne m’empêche pas d’être présent lors d’événements. Je jeûne mais les enfants ne jeûnent pas. Pour moi, il n’y a pas de raison de reporter la date. Ça ne doit pas empêcher les parents d’être présents dès lors que les enfants ne jeûnent pas. C’est créer encore une polémique autour de la religion. Ce report me dérange parce qu’il y a toute une polémique autour et on lit des commentaires qui font de la peine, ils sont racistes et non tolérants. Alors que c’est à l’initiative de l’école et on se retrouve de nouveau pointé du doigt. C’est plutôt un moment de partage. Quand je vois toute la polémique autour de ça, ça me fait de la peine. C’est une belle initiative parce que l’idée est de rassembler un maximum de personne. Mais quand on voit ce que ça engendre, est-ce que finalement c’était bien ? Moi en tant que musulman, je préfère être présent même en jeûnant et éviter cette polémique. »

France de Mons : « Je trouve que c’est une très bonne idée. Ils sont là et nous devons avoir les rapports les plus sympathiques possibles avec les musulmans. J’ai 80 ans, je suis athée et je supporte la Noël alors que je n’y crois pas ! On peut faire une espèce de journée des religions pour que tout le monde soit ensemble. À nous d’être plus malins et dire qu'on fête toutes ces fêtes laïques, catholiques, musulmans en créant une journée des fêtes, des croyants ! »

