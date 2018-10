Miguel Van Keirsbilck : " Ce n'est pas illégal... Les restaurants sont des établissements privés ! "

À Nieuport, le gérant d’une brasserie a décidé d’interdire les enfants dans son établissement. Il vise un public âgé qui lui apporte beaucoup plus et qui est plus respectueux. Les enfants au resto, ça vous ennuie ? Depuis la publication d’une maman dénonçant la situation sur Facebook, la décision du gérant fait beaucoup de bruit. Parce qu’il en avait marre des enfants qui sautaient avec leurs chaussures sales sur ses chaises ou qui coupaient les coussins avec des couteaux, il a désormais interdit l’accès à son établissement aux enfants en affichant clairement sur un panneau à l’extérieur : " Adult Only ". Par le passé, à quatre reprises, il a été agressé par des parents parce qu’il demandait aux enfants d’être plus respectueux et de faire moins de bruit car cela faisait fuir sa clientèle. Les enfants au resto, ça vous ennuie ? Miguel Van Keirsbilck, Secrétaire Général de la Belgian Restaurants Association : " Notre organisation professionnelle défend des restaurants qui veulent promouvoir une cuisine de qualité faite sur place. Nous n'avons peut-être jamais été confronté à ce genre de situation mais j'en ai pris connaissance par la presse et ça n'a pas manqué de nous étonner un petit peu. Il s'agit d'une démarche qui ne devrait, en principe, pas avoir lieu. C'est un peu une tempête dans un verre d'eau ou plutôt dans un verre de grenadine en l'occurence puisqu'il s'agit des enfants. C'est très surprenant puisqu'il est question d'une brasserie le long de la mer à Nieuport sur la digue. Naturellement, les familles se promènent et s'arrêtent pour se restaurer tous ensemble. Ce n'est vraiment pas le cadre où l'on peut s'attendre à ce qu'un restaurant soit Adult Only ". Pour Miguel Van Keirsbilck, cette mesure n'est pas illégale : " Fondamentalement, ce n'est pas illégal contrairement à ce qu'on observe dans certains pays comme, par exemple, en France. Les restaurants ne sont pas des espaces publics mais bien des établissements privés. Pour autant qu'il n'y ait pas une discrimination flagrante liée à l'âge, la liberté du restaurateur de mettre une restriction apparaît comme légale mais franchement pour nous ça n'apparait pas comme particulièrement habile. Tout simplement parce que l'opinion publique réagira vraisemblablement en marquant son incompréhension et ce sera commercialement pénalisant pour les commerçants".

" Ce sont des pratiques qui varient d'un pays à l'autre " Miguel Van Keirsbilck précise tout de même que cette mesure peut changer d'un pays à l'autre : " Ce sont des pratiques qui varient de pays en pays. On comprend bien chaque fois la démarche de l'hôtelier ou du restaurateur qui veut créer une ambiance et un style qui sont propres à son établisssement en s'adressant à tel ou tel public. Mais, nous croyons que c'est plus judicieux de sélectionner sa clientèle non pas à travers les interdictions mais l'ambiance créée, la carte, l'aménagement des lieux... C'est comme ça que, naturellement, le restaurant attirera plutôt un public familial ou plutôt un public adulte cherchant le calme pour un moment de convivialité ou d'affaire. Nous pensons que l'interdiction n'est pas nécessaire ". Les restaurants pourraient envisager une plage horaire : " Pourquoi pas ? On pourrait imaginer une ambiance à midi qui soit différente de celle du soir. Je vais aussi vous dire une chose, les nuisances ne sont pas nécessairement et exclusivement le fait des enfants. Parfois des adultes qui fêtent un anniversaire peuvent être aussi dérangeants qu'un bambin qui court dans la salle. Dans les deux cas, il faut gérer la question en dialoguant avec les clients et je pense que la plupart des gens sont ouverts à respecter l'ambiance ".

" Le dialogue encourage à garder une attitude plus ouverte " Une telle situation ne s'est jamais présentée au sein de l'association : " Cela n'est jamais arrivé et ça ne fait pas partie de notre charte. Notre charte repose sur la volonté d'offrir une cuisine de qualité essentiellement issue de la transformation des produits frais sur place. On ne va pas dans ce type de considération mais je crois qu'avec ce genre de dialogue, on va encourager à garder une attitude qui soit la plus ouverte possible parce que les familles sont évidemment les bienvenues au restaurant. Et, en général, la famille ce sont des parents qui s'occupent et qui sont attentifs au bon comportement de leurs enfants ".