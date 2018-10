Michel de Liège : "Je ne suis pas raciste mais je le deviens et je l'assume !"

Michel, un auditeur de Liège nous a donné son avis lors du mot de la fin sur notre antenne. Sa fille a loué son appartement et après trois ans d'expérience, elle a pris une décision comme nous l'explique Michel : " Elle a pris une décision car dans 80% des cas, c'est souvent des étrangers et on loue à deux personnes et au final, on apprend par d'autres locataires qu'ils sont en fait cinq ou six personnes dans l'appartement ! Quand on veut voir l'appartement, on ne veut pas nous le montrer et quand on parvient à y entrer, on se rend compte que l'appartement est sale, qu'il y a des matelas par terre et ça devient épouvantable! Les wc et les douches, tout est bouché, c'est affreux! Et c'est très souvent avec des étrangers bien qu'il y ait aussi des Belges qui sont pareils ! Donc ma fille loue désormais quand elle a la certitude que ce sont des gens convenables même si ce n'est pas toujours évident de le savoir à l'avance, parfois on croit que ce sont des gens bien puis on se rend compte que ce n'était pas le cas... Donc moi je lui dis de laisser son appartement vide plutôt que de le louer à des étrangers. Je ne suis pas raciste mais je le deviens et j'assume de devenir raciste ! "