Michel : " C'est un grave dérapage ! "

Au lieu de répondre aux journalistes qui demandaient une réaction sur sa sanction, le Prince Laurent a préféré commenter la beauté de la peau d’une journaliste et ses origines sud-coréennes en faisant remarquer qu’elle avait la chance d’appartenir à une culture qui a tellement d’années d’histoires.

En visite hier au siège de l’Armée du Salut, le Prince Laurent a été accueilli par des journalistes qui cherchaient à savoir ce qu’il pensait de l’amputation probable de sa dotation. À son arrivée il a simplement déclaré, " no comment, je ne ferai pas de commentaires ". Trente minutes plus tard, à sa sortie, il a commenté la beauté de la peau d’une journaliste d’origine sud-coréenne, une fois installé dans sa voiture, il lui a demandé de lui donner la main avant de déclarer ceci. La question pour vous ce matin, est-ce un nouveau dérapage du prince ?

Est-ce un nouveau dérapage du prince ? C'est la question que l'on vous posait ce matin dans " C'est vous qui le dites ! "

À ce propos, pour Michel de Jette : " C'est grave comme attitude. Surtout de prendre la main d'une fille qui ne le consent pas. On est en pleine campagne "Me too" et "Balance ton porc"... Si dans une entreprise un directeur avait fait la même chose avec une caissière, il y aurait eu une plainte. Ici, ce n'est pas de la galanterie c'est un abus de pouvoir. Si ça avait été quelqu'un d'autre que le Prince Laurent, au mieux il aurait reçu une gifle et au pire il y aurait eu une plainte. Ce n'est pas un simple compliment qu'il lui a fait. Il faudrait comprendre, dans ce pays que, quand il y a une différence hiérarchique et que la personne n'est pas en capacité de répondre un "non", c'est une situation grave. Tout comme par exemple dire à un journaliste ou à un caméraman que c'est un fumeur de shit parce qu'il a une coiffure rasta. On ne peut pas tout se permettre... Le Prince Laurent aurait pu trouver une autre parade pour répondre à la journaliste. Prendre la main d'une fille qui est là pour son travail, qui est journaliste tout en sachant que ça allait la mettre dans une position d'infériorité, c'est grave. En revanche, cette dernière a eu une attitude tout à fait professionnelle ".