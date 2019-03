Michael : "J'ai supprimé toutes les chansons de Michael Jackson !"

Dans un documentaire diffusé aux États-Unis, deux victimes présumées de Michaël Jackson expliquent comment elles en sont arrivées à avoir des rapports sexuels avec le roi de la Pop alors qu’elles étaient mineures et comment leurs parents n’ont rien vu. Ces témoignages changent-ils votre regard sur Michael Jackson ?

Le documentaire diffusé sur la chaîne américaine HBO a fait beaucoup de bruit depuis son annonce. Diffusé en deux parties, dimanche et hier, on y voit deux victimes présumées du chanteur expliquer leur version, leur relation avec Michaël Jackson. Tout démarre après une rencontre gagnée avec la star, ils sont ensuite invités en famille à Neverland. Les parents dorment dans une maison d’amis mais les enfants sont eux avec Michaël Jackson. Plus tard, ils restent avec le chanteur alors que les parents sont choyés et voyagent en limousine et jets privés. C’est là que les abus sexuels auraient commencé. Michaël Jackson aurait dit à ce moment-là que c’était sa manière de leur montrer son amour, qu’ils ne devaient rien dire sinon ils iraient tous les deux en prison. Cette version est contestée par la famille Jackson qui réclame 100 millions de dollars de dommages et intérêts à la chaîne. Ces témoignages changent-ils votre regard sur Michael Jackson ?

Michael, un auditeur originaire de Liège : "Je suis fan depuis très longtemps de Michael Jackson. Je m'appelle Michelle un peu pour cette raison là. J'adorais ce qu'il faisait mais, je prends une image forte et pas adaptée, imaginez-vous qu'on mette Marc Dutroux sur un piédestal pour la planque qu'il a fait dans la cave et qu'on reconnaisse cet homme comme quelqu'un qui a fait quelque chose de grand, ça me débecte ! Il ne faut pas différencier l'homme de son talent, ça reste un pédophile ! Il y a déjà eu un tas de procès qui ont été arrêtés par de grosses sommes d'argents versées par Michael Jackson et ici, je n'ai pas vu le documentaire mais tout ce qu'ils disent et tout ce qui a accablé Michael Jackson, ça ne peut être que la vérité! J'étais abonné à l'iTunes store, j'avais téléchargé tous ses albums, sa musique pouvait bercer ma journée... Maintenant, je n'écoute plus rien ! Avant, j'avais un doute, je pensais que c'était pour l'argent mais j'ai tout supprimé depuis ! Il ne mérite même plus qu'on montre son oeuvre c'est un véritable scandale !"