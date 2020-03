MeToo : L'avocat Sven Mary ne préfère plus engager de femmes car il se sent vulnérable

Ce week-end, dans Nina Magazine , le célèbre avocat Sven Mary a expliqué qu’il ne souhaitait plus engager de femmes dans son cabinet depuis qu’il a connu un problème avec une stagiaire qui avait affirmé que sa mauvaise évaluation était due au fait qu’elle n’avait pas répondu à ses avances. Il ajoutait qu’il ne pouvait pas s’exposer à ce genre de risque et qu’en tant qu’homme, vous êtes devenu vulnérable aujourd’hui. Ce matin, son avocat précise que Sven Mary a surtout voulu soulever la question des inconvénients su #MeToo et que les candidatures féminines ne seront pas ignorées.

Christine poursuit : "Il ne faut pas faire de melting pot, il y a des gens bien partout. Je pense juste que maintenant, on fait un monde de beaucoup de choses... On rameute toute une bande pour un fait minime. Il y a un effet boule de neige pour rien."

Christine est intervenue depuis Grune sur notre antenne : "Cette déclaration me choque et en même temps pas parce qu'il y a de tout dans ce monde ; des sales types, des Marie-couche-toi-là et des filles qui crient au loup pour un simple sourire. Cependant, il y a des employeurs très chouettes et des filles qui sont très bien dans leur boulot aussi !

Du côté d'Ixelles, Naomi témoigne : "Sa réaction est ridicule et ce que ça communique plus qu'autre chose, c'est qu'on n’engagera pas de femmes qui poseront problème, c'est personnellement la lecture que j'ai de ses propos. Je ne vois pas pourquoi il généralise alors qu'il n'a eu qu'un seul souci avec une seule femme ! Et je ne vois pas pourquoi il doit se sentir vulnérable... par rapport à qui ?! On sait très bien qu'ils ne risquent rien les hommes puisque même quand on dépose plainte, il ne se passe rien ! Les gens qui ont peur de se faire accuser de quelque chose, je pense que c'est parce qu'ils ont quelque chose à se reprocher parce qu'on n'a pas peur pour rien !"

"Ce genre de propos est étonnant"

Véronique De Baets, porte-parole de l’Institut pour l’Égalité des Femmes et des Hommes, est intervenue en tant qu'experte à ce sujet sur notre antenne : "Ce genre de propos m'étonne parce que c'est la première fois qu'on a un homme qui déclare ne plus vouloir engager de femmes parce qu'il se sent vulnérable ; ce sont les termes qu'il a utilisé, ce qui est assez particulier... Maintenant, on peut comprendre qu'il y ait une certaine crainte par rapport au fait, de manière générale, d'être accusé sur une base injustifiée. Il faut dire que le développement des réseaux sociaux amènent notamment cette crainte et c'est d'ailleurs l'effet pervers des réseaux sociaux."

À la suite de l'interview de Sven Mary, l'Institut a reçu une dizaine de signalements via notre site internet et ce n'est probablement que le début...

Notre experte poursuit sur sa lancée : "On est en train de les analyser, ils ont été déposés sur notre site internet. Une fois les signalements reçus, de manière générale, toutes les options sont possibles : faire un simple rappel à l'ordre ou aller en justice avec des victimes des discrimination. Sven Mary le sait ; cette pensée n'aurait certainement pas dû être exprimée... Mais il est clair qu'on ne peut pas se protéger d'un risque de fausse accusation - tant les hommes que les femmes - en excluant une partie de la population. C'est non seulement interdit par la loi mais en plus, ça n'a pas de sens de se priver de la moitié des talents possibles."

Véronique de Baets conclut sur une recommandation : "Sur le lieu du travail, il faut savoir et faire savoir ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas, il faut être très clair et avoir des relations respectueuses et de confiance qui ne soient pas empreinte de machisme ; c'est la meilleure façon de se prémunir contre ce genre de comportement ou d'attitude."

