MeToo : est-ce devenu risqué pour un homme d’engager des femmes?

L’avocat Sven Mary a déclaré ne plus vouloir engager de femmes à la suite des accusations de harcèlement d’une de ses stagiaires. C’est devenu risqué pour un homme d’engager des femmes ?

Ce week-end, dans Nina Magazine, le célèbre avocat Sven Mary a expliqué qu’il ne souhaitait plus engager de femmes dans son cabinet depuis qu’il a connu un problème avec une stagiaire qui avait affirmé que sa mauvaise évaluation était due au fait qu’elle n’avait pas répondu à ses avances. Il ajoutait qu’il ne pouvait pas s’exposer à ce genre de risque et qu’en tant qu’homme, vous êtes devenu vulnérable aujourd’hui. Ce matin, on peut lire dans La DH que son avocat précise que Sven Mary a surtout voulu soulever la question des inconvénients sur #MeToo et que les candidatures féminines ne seront pas ignorées. Est-ce devenu risqué pour un homme d’engager des femmes ?

