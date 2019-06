Mélissa : " C'est impossible, on ne peut pas suivre ses enfants partout "

Après le décès d’une fillette de 7 ans qui s’est noyée ce week-end, un maître-nageur précise qu’ils ne sont pas des baby-sitters et que les parents doivent arrêter de regarder leur smartphone à la plage. Un maître-nageur ne doit-il pas tout voir ?

Victime d’une noyade ce week-end, une petite fille de 7 ans a perdu la vie ce qui a déclenché un questionnement sur l’attitude des parents qui ont perdu de vue leur enfant pendant quelques secondes. Suite à ce drame, dans La DH ce matin un maître-nageur sauveteur demande à tous les adultes d’arrêter de passer du temps sur leur smartphone quand ils accompagnent des enfants en bas âge, ce qui les empêche de les surveiller et ajoute qu’ils ne sont pas des baby-sitters.

Un maître-nageur sauveteur ne doit-il pas tout voir ? C’est la question que l’on vous posait dans " C’est vous qui le dites ".

Mélissa de Beaumont revient sur son expérience : " Tout voir, c’est impossible. Les parents sont responsables de leurs enfants. Il y a deux ans, j’ai perdu ma fille pendant quelques heures sur la plage et c’est la faute à pas de chance ! Elle était descendue au bord de l’eau avec ma filleule et sa petite sœur de 5 ans. Ma filleule s’est rendue compte qu’elle n’arriverait pas à s’occuper des deux filles en même temps donc elle a demandé à ma grande fille de remonter près de nous et puis qu’elles échangeraient et qu’elle irait dans l’eau. Quand on va dans l’eau, on a toujours tendance à dévier de la trajectoire et quand elle est remontée, elle ne nous a jamais retrouvés. On a été tout de suite auprès du maître-nageur sauveteur qui était au bord de l’eau et il nous a renvoyés à l’accueil. Ils nous on dit de pas nous inquiéter, que ça arrivait souvent et qu’elle était certainement partie dans une certaine direction (les enfants marchent avec le soleil dans le dos) donc on savait plus ou moins dans quelle direction chercher. J’aurais mal pris qu’un maître-nageur me dise qu’il n’est pas un baby-sitter parce que mon amie qui était avec nous est partie poser des questions aux gens et certaines personnes lui ont répondu qu’elle n’avait qu’à bien garder ses enfants. […] C’est impossible, que ce soit à la plaine de jeux ou à la plage, on ne peut pas les suivre partout. "