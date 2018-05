Mathilde : " Le glacier passe à 22h et réveille mon bébé ! "

À Nivelles, une plainte a été déposée contre un glacier qui circule à cause de son carillon qui ferait trop de bruit, même en journée. La musique des camionnettes des glaciers, c’est un problème ?

C’est dans La DH que l’on découvre l’histoire du glacier Omer à Nivelles. Une plainte a été dépose auprès du bourgmestre de la ville car même en journée, la musique de sa camionnette pose problème à certaines personnes. Vincent Patte, le gérant, se plaint que depuis cette plainte, il n’a pas reçu officiellement le renouvellement de son autorisation lui permettant de vendre ses glaces en soirée en signalant sa présence à l’aide de son carillon. Est-ce que la musique des camionnettes des glaciers c’est un problème ?

Mathilde de Han-sur-Lesse est dérangée par la musique du glacier : " Je suis quelqu’un d’hyper tolérant. mais, à 22h, ça m’embête parce que quand on a un bébé à la maison et que le glacier passe dans la rue, le bébé est réveillé. Après on attend que le glacier aille jusqu’au bout de la rue, qu’il fasse demi-tour, qu’il passe dans l’autre sens, mon bébé est réveillé de nouveau. Entre le premier passage et le deuxième, il y a bien 10 minute, un quart d’heure avant de pouvoir rendormir mon enfant et ce n’est pas toujours évident. "

Mathilde comprend que le carillon évoque des souvenirs d'enfance pour certain et n'embête personne mais " quand on se lève à 5h du matin et qu’à 21h30 on endort son bébé jusqu’à 22h, moi je peux comprendre que ça puisse être dérangeant pour certaines personnes. Il y a des choses beaucoup plus graves dans la vie que pour porter plainte pour une bêtise pareille. Maintenant, ça me dérange mais je n’irai pas jusque-là parce que, pour les enfants, c’est gai d’entendre le glacier. Mais je pense qu’à partir de 21h30, on peut au moins diminuer le volume. Même pour les plus jeunes enfants qui vont à l’école le lendemain, je pense que 20h-20h30 maximum, ils sont censés être au lit. À partir du moment où les enfants sont au lit, on peut diminuer le volume. Les adultes savent regarder par la fenêtre et on connaît plus ou moins l’heure de passage du glacier dans notre rue ou dans la commune. Les grands n’ont qu’à être attentifs. Tant pis si le glacier fait moins de chiffre, ce sera pour demain ou plus tard dans la semaine ! Un adulte peut se passer de glace. "