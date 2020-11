Mathieu Michel peine à s'exprimer en néerlandais: au fédéral, faudrait-il maîtriser les langues nationales ? 

Christian pense "qu'il vaut mieux apprendre deux langues correctement et pouvoir se débrouiller dans plein de pays que d'apprendre 4-5 langues, sans pouvoir les gérer. On le voit bien en Belgique : quand on rencontre un germanophone ou un néerlandophone, on a encore ce problème de langue, on est trop fier que pour parler la langue de l'autre et on finit quand même par échanger en anglais ! Quant à la nécessité des traducteurs et interprètes, j'ai dû assister à pas mal de réunions, et je parle les trois langues et je peux vous dire qu'il y a énormément d'erreurs dans ce qui est traduit... Pour moi, ce système de vouloir connaître toutes les langues n'est plus possible dans le monde actuel et une perte de temps..."

Christian , un auditeur originaire de Plombières , en province de Liège, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "Je pense qu'il faut voir ça d'une façon européenne et que chacun doit apprendre sa langue maternelle et l'anglais comme deuxième langue. Il faut cesser d'apprendre le néerlandais pour les francophones et inversement, le français pour les néerlandophones ! Il ne faut pas croire qu'on va apprendre quatre langues en Chine par exemple or, nous sommes sur le même marché mondial."

"Il faut absolument maîtriser les langues nationales !"

Du côté de Waterloo, dans le Brabant wallon, Tanguy témoigne : "Il faut absolument maîtriser les langues nationales, je suis partisan de cette façon de faire. Depuis des dizaines d'années, on peut constater que, systématiquement, les politiciens francophones sont beaucoup plus faibles en néerlandais que l'inverse... D'ailleurs, ils n'osent pas s'aventurer sur les chaînes flamandes ! C'est simple, dans le gouvernement actuel, il y a 20 ministres et secrétaires d'État et très peu parlent néerlandais, on les compte sur les doigts d'une main ! Or, il y a 6 millions et demi de Flamands en Belgique contre 3 millions et demi de Wallons - si on exclut Bruxelles - donc c'est un respect élémentaire vis-à-vis de la communauté majoritaire que de maîtriser sa langue ! Pour l'allemand, ils sont quelques dizaines de milliers seulement mais on pourrait aussi apprendre à maîtriser cette langue en effet..."

Nous n'avons pas besoin d'interprètes pour venir en aide au fédéral, les ministres doivent se débrouiller !

Tanguy poursuit sur sa lancée et conclut : "Quant aux traducteurs, je pense qu'ils doivent rester actifs car les textes législatifs doivent être parfaitement traduits dans les trois langues, c'est essentiel vu la finesse de certains mots dans ce cadre-là. Par contre, nous n'avons pas besoin d'interprètes pour venir en aide au fédéral, les ministres doivent se débrouiller ! On le voit bien au quotidien : les ministres francophones comprennent le flamand mais ne le parlent pas ! Or, ils doivent absolument apprendre à le parler également, c'est essentiel !"