Masque à l’école pour les enfants dès 6 ans : bilan après 24h, votre point de vue a-t-il changé ?

Depuis Arlon , Cynthia réagit au débat : "Il y a 24h, le port du masque à l’école pour les enfants ne me dérangeait pas. Maintenant, je trouve cela idiot. Je suis aide-cuisinière dans une école qui accueille environ 800 élèves. Les élèves de 6 ans sont arrivés à midi avec leurs masques, ils se sont assis les uns contre les autres pour manger, sans distanciation. Les verres se mélangent, ils boivent dans le verre du voisin, etc. Tout se mélange, le masque ne sert à rien."

Dans la province de Luxembourg, Aurélie conclut le débat : "Je n’étais pas spécialement pour le port du masque, maintenant je suis totalement contre. Ma fille a des problèmes de vue, elle porte des lunettes. Hier, entre l’obligation du port du masque et ses lunettes, elle a dû choisir le masque. Elle n’a pas eu le choix, elle voyait mieux sans buée sur ses lunettes. J’ai téléphoné à l’école et on va trouver une solution, ils sont compréhensifs, on lui a fait comprendre que si elle doit enlever quelque chose, c’est le masque."

