Martine : " Je ne me sens pas du tout trahie, tout le monde ment... "

L’ancien patron de la police de Bruxelles explique que, sur demande et en fonction du message à faire passer, la police accepte de gonfler les chiffres de personnes présentes sur une manifestation. Ça a été le cas par exemple lors de la Marche blanche en 1996 où il n’y avait selon lui certainement pas 300 000 personnes…

C’est dans La DH que l’ancien patron de la police de Bruxelles explique qu’il a accepté de manipuler les chiffres de personnes présentent sur une manifestation, il l’a fait sur demande à deux reprises et selon lui, la méthode est toujours d’actualité. En ce qui le concerne, il reconnait l’avoir fait lors de la Zinneke Parade en 2000, à Bruxelles, où c’était important qu’une deuxième édition ait lieu… Ainsi que lors de la Marche blanche en 1996 où selon lui, il n’y avait certainement pas 300 000 personnes, mais c’était important de marquer le succès du rassemblement alors il a accepté de tricher. Gonfler les chiffres pour faire passer un message, est-ce que vous vous sentez trahis par la police ?

Gonfler les chiffres pour faire passer un message, vous vous sentez trahis par la police ? C'est la question que l'on vous posait ce matin dans " C'est vous qui le dites ! "

À ce propos, Martine d'Alost : " Je ne me sens pas du tout trahie. J'estime que tant que tout s'est bien passé, qu'il n'y a pas eu de débordement ou de casse, il n'y a pas de problème. Je ne comprends pas en quoi ça dérange les citoyens. Qu'il y ait 200.000 ou 300.000 personnes présentes lors des manifestations, ça ne change rien. Ça ne me dérange pas que la police mente. En tout cas, pas pour des choses comme ça. Surtout que ça peut arriver à n'importe qui. Pourquoi on embête ce policier ? À cause de sa fonction ? C'est un être humain comme tout le monde. Tout le monde ment ".