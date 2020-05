Martine de Namur : "Je n'ai jamais respecté la règle des 4 personnes, je ne peux pas vivre sans mes enfants!"

Les contacts sociaux sont toujours limités à quatre personnes, toujours les mêmes pour l’instant. Dans La DH du jour, Marc Van Ranst, virologue et membre du groupe d’experts sur lequel s’appuie le Conseil National de Sécurité, explique qu’un élargissement ne devrait pas être annoncé avant le 8 juin. Pour voir plus que quatre personnes, vous attendez une annonce ou vous fixez vos propres règles ? C'est la question que l'on vous posait ce matin dans "C'est vous qui le dites". Voici quelques moments forts de l'émission…

Martine : "Je n'ai pas respecté les règles" - © B2M Productions - Getty Images

"Je n'ai pas l'impression d'avoir pris de risques!" Martine, une auditrice originaire de Namur, est intervenue en toute franchise sur notre antenne à ce sujet : "Je n'ai jamais respecté la règle des quatre personnes! Même en étant en confinement... Je ne sais pas vivre sans mes enfants et mes petits-enfants. J'ai un fils qui habite à 200m de chez moi, tous les jours il vient me voir... J'ai une fille qui a deux enfants et elle vient une fois par semaine mais je ne saurais pas vivre sans mes enfants, c'est impossible ! Je ne saurais vraiment pas..." Je n'ai pas l'impression d'avoir pris de risques ou d'avoir fait prendre de risques à qui que ce soit! Martine n'a pas l'impression d'avoir mal agi pour autant : "Depuis le début de la crise, j'ai vu trois de mes enfants - dont une de 35 ans qui vit avec moi - ainsi que mes petits enfants et désormais, je vois mon quatrième enfant également; mon fils de Marche-en-Famenne vient aussi car il n'a plus peur d'avoir une amende pour un déplacement non nécessaire. Et je n'ai pas l'impression d'avoir pris de risques ou d'avoir fait prendre de risques à qui que ce soit ! Quand je vais faire mes courses, je croise plus de gens sur une demi-heure de courses que quand je vois mes enfants puisqu'ils viennent chacun à leur tour et je sais ce qu'ils font et où ils vont ! Et eux ne reçoivent personne ; ils viennent chez moi et moi je vais chez eux donc ça ne change rien !"

Martine : "Je n'ai pas respecté les règles" - © Thomas Barwick - Getty Images

"J'ai l'impression d'avoir pris un risque" Direction Couillet, dans la région de Charleroi, où Christelle témoigne : "J'ai respecté cette règle durant un petit temps, je n'ai reçu que quatre personnes mais dans la famille, nous sommes six donc ça devenait compliqué... Quand je vais au magasin, on est collé l'un à l'autre alors que mes petits-enfants ne peuvent pas voir leur mamy, je trouve ça aberrant. En dehors des quatre personnes qui sont venues chez moi ,j'ai peut-être vu trois personnes en plus... Et j'ai quand même l'impression d'avoir pris un risque ; ma fille est à risque donc parfois, je m'en veux... Même si je l'ai fait parce que le manque est là et que mes enfants ont besoin de voir des gens."

Martine : "Je n'ai pas respecté les règles" - © Lucy Lambriex - Getty Images