Martine d'Affligem : "J'ai organisé un barbecue à trois et une voisine m'a dénoncée! "

Direction Anhée , où Marie témoigne : "J'habite dans une résidence, nous avons chacun un appartement et il y a toujours des gens qui entravent le règlement. Or, le règlement est le même pour tout le monde ! Ce week-end, j'ai fait gentiment la remarque à l'invité d'un voisin pour lui dire qu'il n'avait pas à venir de Namur jusqu'ici et il n'a pas accepté la remarque ; il a même craché près de ma porte d'entrée ! J'ai été horripilée, ça m'énerve des gens comme ça ! J'ai désinfecté à l'aide d'un seau et de l'eau de javel. Je suis infirmière pensionnée, je sais comment ça se passe, mais les gens ne se rendent pas compte de la situation ! Alors je suis pour le fait que la police inflige des amendes."

"C'est vraiment un manque de respect !"

Enfin depuis Evere, Stéphania a, elle, hésité à recourir à la délation : "On a longuement hésité hier... Mais finalement, on ne l'a pas fait. On a des voisins qui aiment faire des barbecues et la fête et hier, ils s'étaient réunis avec des gens qui venaient de l’extérieur. On a trouvé ça irresponsable, on s'est posé la question de savoir s'il fallait les dénoncer ou pas mais ils étaient en petit groupe et on les a laissé faire... Mais je trouve que tout le monde devrait jouer le jeu du confinement et ne pas se rassembler ou se déplacer de cette façon. C'est vraiment un manque de respect ! Il y a un risque sanitaire. Ce n'est cependant pas mon rôle de les rappeler à l'ordre. La conscientisation a été faite, on en parle tous les jours, tout le monde est censé avoir reçu le message. Mais apparemment, ils ne veulent vraiment pas l'entendre."

Nous vous invitons à poursuivre le débat sur notre page Facebook "C’est vous qui le dites" et vous donnons RDV du lundi au vendredi de 9h à 10h30 sur VivaCité et la Une pour trois nouveaux débats.