Marie Tapernoux, sexologue et thérapeute de couple : "La pire des choses est de s'isoler!"

Ce matin, dans " C’est vous qui le dites ", Marie Tapernoux, sexologue et thérapeute de couple, a répondu à toutes vos interrogations et vous a donné des conseils pour gérer au mieux cette période, entretenir la flamme, sortir unis de cette période de confinement.

Avec des sorties limitées au strict nécessaire et les activités professionnelles restreintes, les couples se retrouvent dans une configuration souvent inédite : 24h/24 et 7j/7 ensemble, ce qui n’est pas sans parfois provoquer quelques tensions.

Notre experte poursuit sur sa lancée : "Essayez de sortir, d'aller vous balader, de prendre l'air et de vous ressourcer pendant une demi-heure, une heure. Ce genre de sortie est autorisée pendant le confinement. Mais, si votre partenaire a décidé de ne plus avoir de dialogue constructif, vous ne pouvez pas le forcer, vous vous ne pouvez pas agir sur lui ; il faut être deux pour que ça s'apaise. Donc prenez du temps pour vous."

Marie Tapernoux, sexologue et thérapeute de couple , lui est venue en aide en lui donnant des clés pour traverser ce genre de moment difficile : "C'est un des pires scénarios qu'il puisse exister ; quand ça ne va plus mais qu'on est forcés de cohabiter. Dans ce cas-là, la priorité est de se protéger autant que possible et d'éviter d'être trop en contact avec cette personne. Il ne faut pas hésiter à utiliser des numéros gratuits (ndlr. : Écoute Violences Conjugales : 0800/30 030 ) qui existent et qui apportent écoute et conseils."

Il faut absolument garder des contacts avec son entourage

Le confinement est une période très particulière et peut pousser certaines personnes à s'isoler encore plus, surtout quand elles vivent des moments douloureux comme notre auditrice. Marie Tapernoux assure que "c'est la pire chose d'en arriver à s'isoler ! Surtout quand la seule personne avec qui on est en contact est quelqu'un qui nous fait du mal, sans forcément en avoir l'intention mais qui provoque cet impact-là."

La sexologue et thérapeute de couple propose des clés pour vous aider et conclut : "Il faut absolument garder des contacts avec son entourage pour entendre d'autres choses et ne pas finir par croire ce que d'autres personnes peuvent nous dire... Parce que ça devient de l’acharnement, du harcèlement psychologique et on sait combien cela peut être destructeur. Il est important de savoir qu'on n'est pas seuls, même si le confinement complique l'accès à certains services. Mais ne restez pas seuls ; contactez les services à disposition ou des thérapeutes. Moi-même, j'ai des entretiens par téléphone pour soutenir des patients dans ce genre de cas. C'est important et nécessaire en plein confinement."

