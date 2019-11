Marie : "Les études en Belgique sont très bon marché !"

Le budget mensuel moyen d’un étudiant en Belgique est de 300 euros. Pour s’en sortir, 71% ont un job, près d’un sur trois estime que ça a un impact négatif sur ses études. C’est devenu impossible d’étudier en Belgique ?

La Libre Belgique s’est procuré une grande enquête sur les conditions de vie des étudiants qui avait été commandée sous la précédente législature en Fédération Wallonie-Bruxelles. Parmi les 200 pages d’analyse, il en ressort que le nombre d’étudiants en supérieur a progressé ces dernières années et que le budget moyen dont ils disposent est de 300€ par mois. C’est de moins en moins la famille qui peut supporter le coût des études ce qui pousse 71% des étudiants à travailler pour joindre les deux bouts malgré l’impact négatif sur les études que ça représente pour près d’un jeune sur trois.

Est-ce devenu impossible d’étudier en Belgique ? C'est la question que l'on vous posait ce matin dans "C'est vous qui le dites".

Marie, une auditrice originaire d'Uccle, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Les études en Belgique sont très bon marché ! J'entends les mêmes discours en France alors que les universités ne coûtent rien ! Je pense qu'il vaut mieux galérer un petit peu et avoir très dur pendant la période des études mais plein d'étudiants y arrivent ! Moi, ma fille y est très bien arrivée et son entourage également. Imaginez le mal qu'il aura s'il sort de l'université avec un crédit qu'il aura fait à la banque pour payer ses études ou son logement ?! C'est ingérable! Il y a des étudiants aux États-Unis, en Italie, en Angleterre et même près de chez nous, ils n'y arrivent pas parce que justement, ils doivent prendre des financements et ils entrent dans leur vie d'adulte avec des dettes incroyables, des créances énormes ! Je pense qu'il vaut mieux galérer un peu pendant la période universitaire et puis, à côté de ça, entrer dans la vie d'adulte en ne devant rien à personne. La vie est une galère en général et la période des études également, ce n'est facile pour personne. Le problème n'est pas de manger ou de payer ses études, le vrai problème est le loyer des logements, il ne faut pas en faire du commerce ! [...] Il y en a beaucoup qui s'en sortent grâce aux jobs étudiants et il faut y passer, même quand on n'en a pas besoin parce que ça donne de vraies leçons de vie."