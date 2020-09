Marie-Jo de Genval : "Les mamans qui abandonnent leur bébé n'ont pas de cœur !"

Marie-Jo, très énervée, poursuit : "Quelle mère fait ça ?! Je suis maman de quatre enfants, je ne suis pas riche mais il ne me serait jamais venu à l'idée d'abandonner mon bébé ! Ca me fait mal... Comment est-ce possible ?! Les femmes qui abandonnent leur bébé n'ont pas de cœur ! Certes, ce n'est pas une démarche facile mais qu'elles réfléchissent un petit peu avant de déposer leur fils ou leur fille, je n'admets pas une telle démarche. La proposition de la députée est une bien meilleure piste."

"Il faut oublier ce système"

Une auditrice, victime d'abandon à l'âge de deux ans, a souhaité intervenir sous couvert de l'anonymat : "Il faut oublier ce système parce que ça va booster les gens à abandonner leur enfant ! J'ai été placée de mes 2 ans à mes 18 ans, j'ai essayé de trouver l'adresse de la femme qui m'a mise au monde mais on ne veut pas me la donner ! Après, ce n'est pas plus mal car si j'allais la trouver, ça ne se passerait pas bien ! Un enfant abandonné est marqué à vie ! J'ai 49 ans, j'ai un garçon, j'ai tout fait pour lui et je n'aurais pas voulu qu'il vive ce que j'ai vécu. Je pense que si ce genre de boîte continue à exister, les enfants seront de plus en plus nombreux à être abandonnés et placés. Quant à la proposition de la députée, je ne pense pas que les enfants abandonnés aient envie de retrouver leur mère biologique, à part peut-être pour lui dire ses quatre vérités!"