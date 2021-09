Marie-Henriette, à propos des tests rapides : "Je n'ai que 10 euros pour le cinéma, donc je n'ai pas assez pour payer mon test"

Jean-Gilles de Liège , est intervenu à ce sujet sur notre antenne : " Le Covid Safe Ticket est obligatoire. C’est une décision difficile et provisoire, tant mieux, mais c’est nécessaire. Je trouve que pour protéger l’ensemble de la population, ce n’est pas un mal. La vaccination elle, est un choix. Et je pense que ça doit le rester. Ce serait peut-être excessif de la rendre obligatoire. Mais à partir du moment où l’on fait un choix, il y a des conséquences. Si on a fait le choix de ne pas être vacciné, il faut assumer les conséquences. Donc si on veut assister à un évènement, il faut payer le test PCR. A l’exception faite des personnes qui, pour raisons médicales, ne peuvent pas être vaccinées. La région wallonne accepte d’ailleurs de prendre en charge le test de ces personnes. Ceux qui n’ont pas les moyens de payer leur test et qui ont choisi de ne pas se faire vacciner, doivent alors assumer de payer. "

Depuis Jette, Sophie conclut le débat : " Pour les gens qui ne sont pas vaccinés, c’est peut-être un choix mais c’est un choix qui a parfois de très graves conséquences. Je suis infirmière aux soins intensifs et je vois ce covid faire des dégâts monstrueux. Ce sont aussi des jeunes qui décèdent, ce sont des patients qui sont sans antécédents, sans facteurs de comorbidité. Et si on en vient à les intuber, on ne peut pas toujours les sauver. Donc pour moi, si on peut payer un cinéma, ou un évènement, on peut payer un test. Et le test n’est pas si cher, c’est l’affaire de quelques euros. Si ce n’est pas possible de payer, alors il vaut mieux aller faire une promenade dans les bois. Je pense qu’il y a plus de peur à avoir autour du covid, qu’autour du vaccin. Ça fait un an et demi que je me bats contre le covid et je suis épuisée. Tout mon service est épuisé. On tombe comme des mouches. On a tous le contrecoup de cette pandémie qui est épouvantable. Je préférerai que tout le monde soit vacciné. "