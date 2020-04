Marie de Lodelinsart : "Je voudrais voir un prêtre le plus vite possible!"

"Le contact à distance avec le prêtre n'est pas possible"

Marie s'est exprimée sur notre antenne depuis Lodelinsart ce matin. Elle voudrait pouvoir assister à une messe dans les prochains jours : "Je rejoins les prêtres parce que je suis croyante, je fais pas mal de parrainages et je vais à Lourdes, Lisieux et Baneux. Pour Pâques, malheureusement, nous n'avons pas eu de messe à Maredsous ni à notre église à Jumet. Pour moi, l'église est très grande… On peut suffisamment se disperser à l'intérieur. J'y vais beaucoup pour prier et demander à des prêtres de faire des messes pour mon mari, pour mon fils... Le contact à distance avec le prêtre n'est pas possible. Je voudrais en voir un le plus vite possible, ça devient urgent".