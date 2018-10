Marie-Christine : " J'ai interdit les sorties scolaires à mes enfants pour éviter un drame "

Lors d’une sortie scolaire au Château de Gaasbeek, Best, 4 ans, s’est noyé dans un lac. Il est aujourd’hui en état de mort cérébrale. Vos enfants sont-ils suffisamment en sécurité lors des sorties scolaires ?

Mardi dernier, Best découvre le Château de Gaasbeek avec sa classe de l’école des Goujons à Anderlecht. Selon les témoignages, Best fait tomber sa gourde qui roule et tombe dans le lac du château. En tentant de la récupérer, il se noie. Après des premiers soins sur place, il est emmené à l’hôpital où il est aujourd’hui en état de mort cérébrale. Hier matin, les parents ont manifesté devant l’école pour tenter en vain d’obtenir des explications de la direction. Vos enfants sont-ils suffisamment en sécurité lors des sorties scolaires ?

Marie-Christine de Hastière : " J'ai interdit les sorties scolaires à mes enfants de peur qu'un drame n'arrive. Je ne comprends pas cette sortie au Château de Gaasbeek, c'est trop jeune comme sortie scolaire pour des enfants de 4 ans, ils sont trop petits. On ne peut pas sortir avec l'école à cet âge-là. J'ai toujours attendu que mes fils avaient entre 10 et 12 ans. Là, ils savent au moins se débrouiller. Même si, à cet âge-là il faut aussi encadrer les enfants. Mais, pour les petits, il faut que cet encadrement soit davantage renforcé. Nous, en tant que parents, on a déjà du mal, à être toujours opérationnel alors excusez-moi mais, avec plusieurs enfants... Cela a posé des problèmes. Mes enfants m'en ont voulu, ils me l'ont reproché et ils n'ont jamais compris. Mais c'était ma décision : pas de sortie scolaire avant 10-12 ans ! ".