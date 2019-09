Marianne : " On ne la soutient pas assez, il devrait y avoir un soulèvement populaire !"

Marianne de Schaerbeek : " Je trouve qu’elle a été très digne et qu’elle a très bien présenté les choses. Ça correspond à beaucoup de monde. Il ne faut pas trop chipoter. On n’est pas des professionnels et elle non plus. Elle a été correcte et elle a dit ce qu’il fallait dire et elle a encore été modérée ! Qu’est-ce se passe dans la société ? Il y a plein de gens qui en veulent au système alors ils se rabattent sur les hommes politiques, etc. Mais c’est le système qu’il faut changer, notre manière de produire et de consommer, de voir l’humain et de respecter tout ! On ne peut pas l’obliger à sourire, c’est dû à sa façon d’être, elle doit être émotionnée et prise par l’émotion, très concentrée par ce qu’elle a à dire. Je trouve qu’on ne la soutient pas assez. Il devrait y avoir un soulèvement qui soutient et qui oriente ce que nous voulons pour que le changement soit efficace et qu’on ne soit plus régi par des pays comme l’Amérique, par des dictatures et que l’Europe ait vraiment sa place et son mot à dire pour changer les choses ! "

Un discours accusateur mais pas de solution

À Mons, Sylvain est légèrement convaincu par le discours de Greta : " On doit remettre l’église au milieu du village. Quand on combat pour le climat, c’est une noble cause, mais je trouve cette gamine hypocrite ! Elle a un smartphone dernier cri dans sa poche. Chez elle, elle a tablette tactile, ordinateur et une télévision. Quand on manifeste pour une cause comme le climat, on ne gaspille pas de l’énergie ! C’est un peu comme si on se disait végétarien et qu’on mangeait trois tranches de viande par semaine. Un petit coup de téléphone fixe suffit largement. Pour écrire et calculer, on le fait à l’ancienne : un bic, un stylo-bille et un bloc de papier. C’est incohérent son discours parce que cette fille utilise de l’énergie comme tous les jeunes ! "

Du côté de Paliseul, Marie-Rose estime que chacun peut agir de son côté et on n’a pas besoin de Greta Thunberg pour le dire aux dirigeants des pays : " Ce n’est pas vraiment ce que j’attendais. C’est vrai qu’on lui a pris ses rêves mais elle n’est pas la seule jeune, il y en a des milliers. Je m’attendais à ce qu’elle donne des explications, des solutions. Ici, elle ne fait que disputer les gens, elle ne donne aucune solution. Des solutions, il y en a beaucoup et que tout le monde peut donner même un enfant. Elle n’a qu’à aller à l’école. Elle n’a pas sa place là-bas et n’a pas à disputer les gens. Elle y croit parce qu’on lui a fait croire. Vous n’allez pas me dire qu’un enfant de 8 ans sait ce qu’il se passe sur la terre. Enfin, elle en a 16 mais ce n'est pas beaucoup plus. Je me suis retrouvée veuve à 23 ans, avec trois enfants. J’ai dû me débrouiller toute seule et c’est comme ça que je me suis rendu compte des problèmes. Si les gens commençaient déjà à éteindre leur lampev ce serait déjà bien !"

