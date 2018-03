Maria : " Tout le monde va prendre note qu'on peut voler son patron et, ensuite, aller en justice ! "

Remerciée après l’éclatement de l’affaire du Samusocial, Pascale Peraïta, l’ancienne directrice, réclame 280.000€ pour licenciement fautif.

C’est une info du journal L’Echo. L’ancienne directrice du Samusocial mène une action devant le tribunal du travail pour contester son licenciement, fautif, selon elle. Alors que la Commission d’enquête a recommandé le remboursement des jetons de présence perçus pour un montant de 110.000€, Pascale Peraïta réclame 280.000€ au total à son ancien employeur, le Samusocial, mais également à la Cocom, la Commission communautaire commune, qu’elle accuse d’avoir poussé à son licenciement. La soutenez-vous dans sa démarche ?

À ce propos, pour Maria de Montigny le tilleul, cette démarche de Pascale Pereïta est scandaleuse : " Elle est franchement culottée. J'espère que les juges vont rire d'elle quand ils vont la voir. Cela dit, elle a bien raison de le faire... Si elle réussit, elle va pouvoir rembourser les 110.000 euros qu'elle a volés. Maintenant, c'est culotté dans le sens où si, demain, moi je suis virée parce que j'ai volé dans la caisse de mon patron et qu'il me licencie, je vais aller porter plainte contre lui. Il faut le faire franchement ! Elle est douée ! Cela signifie que, toutes les personnes qui vont se permettre de voler dans les caisses de leur patron pourront ensuite porter plainte. Si c'est comme ça, il n'y a plus rien qui va fonctionner... Mais c'est ce message que Pascale Pereïta envoie à la population ! "