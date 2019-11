Margaret : " Quand j'allaitais mon bébé, on m'a dit : " Retire-le de là et donne-moi le sein ! " ! "

Si vous faites une remarque à une femme qui allaite en public, Ecolo veut que vous soyez sanctionnés pour discrimination. Ça vous dérange une maman qui allaite devant vous ?

Dix députés Ecolo déposent une proposition de loi pour sanctionner les personnes qui lanceraient un regard désapprobateur, soupireraient ou feraient une remarque à une femme qui allaite en public, que ce soit dans un restaurant, un magasin, un parc… Partout. Dans les journaux du groupe Sudpresse, on lit que les sanctions proposées vont d’une amende à une peine de prison d’un an.

Ça vous dérange une maman qui allaite devant vous ? C’est la question que l’on vous posait dans " C’est vous qui le dites ".

Margaret de Burdinne a arrêté d’allaiter à cause des remarques sexistes : " J’ai connu des remarques, j’ai eu trois enfants. J’ai allaité le premier et puis j’ai arrêté pour le deuxième et le troisième. J’allaitais il y a 40 ans, donc ça existait déjà et c’est toujours le cas parce que j’ai une amie qui a eu des propos déplacés et très sexistes il y a 3-4 ans ! On m’a dit : " Oh, tu m’excites ! " en se frottant les parties génitales et ce n’était pas la seule fois. Ce n’était pas uniquement ça comme remarques, j’ai eu droit à " Retire-le de là et donne-moi le sein ! ". Des remarques complètement hard qui l’étaient encore plus à l’époque qu’aujourd’hui. Mais je ne souhaite pas ça à une maman. On m’a dit ça dans un restaurant bien à l’abri quand elle passait pour aller aux toilettes. J’ai voulu le dire au patron qui a haussé les épaules, en mode " Qu’est-ce que je peux y faire ? " et aujourd’hui, je suis persuadée que ce patron me dirait exactement la même chose, " Qu’est-ce que je peux faire ? ". Il ne faut pas de loi, qu’ils arrêtent de perdre leur temps avec leurs lois et n’importe quoi ! Ce qu’il faut, c’est essayer de trouver des endroits où les femmes peuvent allaiter, et pas uniquement les restaurants et les magasins, signalés avec un autocollant. Il faut des endroits qui soient payés par l’état. Il faudrait des espaces parce que les gens ne sont malheureusement pas assez disciplinés pour supporter ce genre de chose ! "