Marche: quel est l'intérêt d'être attaché par un colson pendant une course d'orientation ?

Deux élèves de troisième secondaire à l’Institut Saint-Laurent de Marche ont été percutées par une voiture alors qu’elles traversaient un passage pour piétons durant une course d’orientation pour laquelle leur professeur d’éducation physique avait décidé d’attacher les élèves 2 par 2 aux poignets à l’aide d’un colson qui ne se détache qu’avec des ciseaux.

Fort heureusement les deux élèves n’ont été que légèrement blessées dans cet accident. Mais quel est l’intérêt d’être attaché par un colson pendant une course d’orientation ? Et pourquoi cette course s'est faite en ville et non pas au sein de l'établissement ou dans un lieu sécurisé?

Geneviève Nys, monitrice Sportive au sein de la FRSO (la Fédération Régionale des Sports d’Orientation): "Je pense que le professeur va utiliser le matériel qui lui est disponible. S'il n'y a pas de carte dans l'école ou que la zone de l'école est trop petite, il va tout doucement s'éloigner de l'établissement et utiliser une carte disponible."

Organiser une course d'orientation en dehors de l'école semble donc commun, mais qu'en est-il d'attacher les élèves? Geneviève Nys ne juge pas cela choquant: "Cela apprend la coopération. Dans tous les jeux que vous faites aux scouts par exemple, il y a toujours un jeu où vous serez attaché. Donc je ne vois pas où est le problème."