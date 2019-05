Marcelle : "Les gynécologues hommes se moquent encore trop des femmes !"

Marcelle, une auditrice originaire de Thuin, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Le délai chez n'importe quel médecin est aussi long... Mais moi, je trouve - et c'est malheureux à dire - que les gynécologues hommes se moquent encore trop des femmes ! J'ai été chez plusieurs gynécologues et je sais - via notamment des amies infirmières - que dans le local derrière, après les consultations, ils se moquaient de la morphologie des femmes ! En plus, je suis allée chez plusieurs gynécologues hommes et à chaque fois, on me disait que j'avais un problème de couple avec un petit sourire alors que ce n'était pas ça ! Et en allant voir une gynécologue femme, on a trouvé le problème tout de suite ! Il y a trop d'hommes mais je suis contente car de plus en plus de femmes font des études en gynécologie... Quant à l'aspect financier, il n'y est pour rien ; chaque visite chez un médecin coûte un certain prix et puis, si vous êtes en bonne santé, ce n'est qu'une fois par an !"

Une femme sur trois reporte son RDV chez le gynéco et elles sont des milliers à ne pas se rendre à leur contrôle annuel. Du côté des chercheurs, on pointe du doigt des délais d’attente beaucoup trop longs. Mais du côté des gynécologues, on évoque d’autres raisons notamment le fait que certaines femmes mettent leur santé de côté pour des questions financières et que beaucoup de patientes sont stressées à l’idée de se rendre chez le gynéco.

"L'examen gynécologique doit faire partie des priorités !"

Direction Frameries où Maryse conseille à toutes de faire de l'examen gynécologique une priorité : "J'ai fait toute ma carrière au service Santé des mutuelles et je sais que pas mal de gens ont des difficultés financières mais je conseille à toutes les dames d'aller chez le gynéco pour faire l'examen gynécologique et la mammographie. À 88 ans, on a diagnostiqué un cancer du sein chez ma maman et elle est toujours là parce que ça a été pris en charge à temps... Par contre, j'ai une amie qui est décédée l'année dernière car elle n'est pas allée dans les temps faire son examen... Après, on n'y va pas aussi par manque de temps et on reporte mais c'est un tort. Ce qui pose problème, c'est le manque de temps et le manque d'argent mais aussi la peur de connaître les résultats de nos examens... Mais l'examen gynécologique est important !"

Enfin Danielle de Ham-sur-Heure n'a jamais reporté un RDV gynécologique : "Je préfère aller à ma visite et en faire ma priorité. Et en étant sur la mutuelle, je ne paie pas si cher que ça. J'en entends tout le temps autour de moi qui reportent leur RDV mais il ne faut pas ! Moi, il y a 19 ans, lors d'une visite de routine, on a constaté quelque chose d'anormal, on m'a ensuite fait une ponction et on a décelé un cancer ! Donc cette visite m'a sauvée la vie parce qu'autrement, je ne serais pas en train de vous parler à l'heure qu'il est ! Je pense que les femmes reportent parce qu'elles ont mieux à faire comme aller à la gym, se faire une beauté etc. Elles donnent la priorité à d'autres choses. Ces dames ne réfléchissent pas à ce qu'elles pourraient avoir comme maladie et même à leur propre mort! Et personnellement, j'ai eu un gynécologue homme et il n'y avait aucun souci et puis, si ça dérange, il suffit de prendre RDV chez une gynécologue femme!"

