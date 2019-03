Marc-Henri: "Les scènes vues à Paris vont arriver en Belgique et plus vite qu'on ne le croit !"

Marc-Henri Jamain, porte-parole des Gilets jaunes de Wierde, est intervenu sur notre antenne : "Mon sentiment est très simple et je ne vais pas passer par quatre chemins : on est dans les rues depuis le mois de novembre, on essaye de se faire entendre, je dis bien "entendre" pas "écouter", chose qui n'arrive pas du tout puisqu'on nous met des bâtons dans les roues via les huissiers de justice, les interventions musclées de la police, etc. Donc il est normal qu'à un moment, la tension monte. Je ne passerai jamais le cap de la violence mais certaines personnes en ont marre et veulent se faire entendre même si ce n'est pas la bonne manière de le faire... [...] Ceci dit, on ne montre pas le côté pacifique des Gilets jaunes, j'ai l’impression que les médias montrent ce qu'ils veulent aussi. Or, certains Gilets jaunes sont pacifiques et vont au contact du citoyen. On n'est pas là que pour casser, après, il y aura toujours des casseurs... [...] On entre cependant dans notre 5ème mois de manifestation et je comprends que certains en aient marre et deviennent violents. Les scènes vues à Paris vont arriver en Belgique et plus vite qu'on ne le croit !"

Ce week-end, pour le 18ème samedi consécutif, les Gilets jaunes se sont rassemblés à Paris. Parmi eux, sept Belges ont participé à l’action qui a fait le tour du monde en raison de son niveau de violence : vitrines brisées, magasins pillés, restaurants et banques incendiées, kiosques à journaux complètement détruits faisant plusieurs blessés. Depuis ces scènes, les avis divergent entre ceux qui estiment que c’est le moyen de se faire entendre et qu’il faut s’en prendre aux enseignes qui gagnent de l’argent et ceux qui ne comprennent pas comment on peut en arriver là, que ce n’est pas le bon combat. Quel est votre sentiment après ces scènes de violence ?

"J'ai peur et je suis dégoûtée..."

Des auditeurs sont intervenus sur notre antenne à ce sujet comme Yolanda qui nous a appelé depuis Saint-Gilles. Elle dit avoir peur et être dégoûtée de ce qui s'est passé. Elle va régulièrement à Paris et quand elle voit ces scènes de violence, cela l'effraye : "Ces images me retournent l'estomac. On peut ne pas être d'accord mais la manière de faire n'est pas du tout correcte ! Quant aux Belges qui y sont allés, si c'est pour manifester, d’accord... Mais pas pour casser !"

Direction Charleroi où Didier ne comprend pas pourquoi les Champs-Elysées sont ouverts à ce genre de mouvement: "Il faudrait fermer cet endroit et qu'on ne puisse pas y manifester pour éviter ce genre de choses." Il ajoute que "les gens en ont marre d'être pris pour des pigeons et se rebellent ... Automatiquement, cela amène de la violence physique et matérielle. La violence psychologique est pratiquée par le gouvernement et les politiques pour mettre les gens à bout de nerfs et les citoyens répondent par la violence physique et matérielle. Ils n'ont pas d'autres solutions pour s'exprimer !"

Enfin Yves de Tellin propose une solution pour éviter ce vacarme : "Il faut engager des snipers (engagés par le GIGN) et tirer dans les jambes des manifestants. Les images vues à la télé montrent un état de guerre donc il faut réagir comme si on était en guerre ! Il n'y a plus de respect... La solution est donc de tirer pour que l'État protège la population des casseurs."

