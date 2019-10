Marc : "Faire comme en Israël : contrôler à nouveau les passagers avant l'embarquement!"

Après tous les contrôles de sécurité et avant d’embarquer, des couteaux à steak sont disponibles dans un restaurant de l’aéroport de Bruxelles, des passagers craignent pour la sécurité. Des couverts en métal à l’aéroport, ça doit disparaître ?

Ce sont des passagers en partance pour le Portugal qui ont été étonnés par les couverts proposés par un restaurant de l’aéroport de Bruxelles. Après avoir passé tous les contrôles de sécurité et dans une zone où il n’y en a plus avant d’embarquer dans l’avion, un restaurant propose aux clients des couverts en métal, dont un couteau à steak. Ce qui a étonné les touristes, c’est qu’il est donc possible de s’installer dans l’avion avec le couteau ce qui laisse envisager le pire. L’aéroport propose d’imposer l’utilisation de couverts en plastique, le restaurant qui sert des pizzas et des steaks demande dans La DH de ce matin d’être sérieux car il est impossible de couper avec de tels couteaux.

Des couverts en métal à l’aéroport, ça doit disparaître ? C'est la question que l'on vous posait ce matin dans "C'est vous qui le dites".

Marc, un auditeur originaire de Cerfontaine, est intervenu sur notre antenne pour tenter de trouver une solution face à cette problématique : "L'exemple à donner est l’Israël : avant de partir, on a un contrôle draconien. Ensuite, avant de monter dans l'avion, directement à la porte d'embarquement, on est fouillé, bagage ouvert, chaussures retirées. Et seulement une fois tous ces contrôles passés, on a l’autorisation de se mettre dans la file qui va embarquer dans l'avion. Pour aller en Israël, il est impossible de transporter quelque chose de dangereux. Il faut prendre l'exemple sur des pays fort menacés pour solutionner le problème." (ndlr. L'aéroport Ben Gourion entre Tel Aviv et Jérusalem est considéré comme l'aéroport le plus sûr au monde.)