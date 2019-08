Marc, dont le fils a été abusé : "J'ai fait confiance à la justice... À refaire, j'égorge le coupable !"

Un homme soupçonné d’actes pédophiles dans un parc aux Pays-Bas a été tué par cinq hommes, dont le père de la fillette, sous les yeux des passants. Vous soupçonnez un acte pédophile sur un enfant, vous réagissez comment ?

Samedi, dans une plaine de jeux aux Pays-Bas, un homme de 32 ans - qui avait déjà été aperçu à plusieurs reprises dans le parc - a été tué par cinq hommes, dont le papa de la fillette de quatre ans, qui selon certains témoins se seraient retrouvée déshabillée devant le présumé pédophile. Au moment où le suspect a tenté de fuir, des riverains ont stoppé l’homme avant de le frapper violemment, il n’a pas pu être sauvé. Les cinq accusés sont depuis considérés comme des héros par certains.

Vous soupçonnez un acte pédophile sur un enfant, vous réagissez comment ? C’est la question que l’on vous posait ce matin " C’est vous qui le dites".

Marc, un auditeur originaire de Charleroi, est intervenu très ému à ce sujet sur notre antenne : "J'ai 62 ans, j'ai un fils qui va avoir 40 ans bientôt et qui a été violenté. Mais j'ai fait confiance à la justice... Et ce personnage a été présenté devant la justice et le juge a dit qu'il ne pouvait pas beaucoup le condamner parce que vu son âge, il allait se faire tabasser dans la prison. J'ai répondu au juge que mon fils avait à peine 10 ans et qu'il avait tout perdu et je lui ai demandé ce qu'on allait faire pour mon fils ? Et bien, rien ! Et le coupable a été condamné à 18 mois de prison et rien d'autre ! Je peux vous dire que la même chose arrive aujourd'hui, je l'égorge ! Je serais certes jugé en assises mais par 12 juges qui sont papas et mamans, et j'aurai une véritable justice parce qu'ici, la justice n'existe plus. J'étais inspecteur aux impôts, je faisais les nuits, j'étais armé et j'aurais pu me servir de mon arme mais à la place j'ai été quelqu'un de respectueux des lois jusqu'au bout et je n'ai pas utilisé mon arme. La seule chose que je regrette dans ce cas-ci, aux Pays-Bas, c'est qu'ils se soient mis à cinq contre un. Mais ce qu'il a récolté, c'est ce qu'il a semé et rien d'autre ! A l'époque, j'étais parti avec mon arme chargée et quand je me suis rendu compte que mon fils était dans la voiture, j'ai fait demi-tour... Et maintenant le coupable, lui, il est bien. On se retrouve dans une situation incontrôlable. Les peines sont bien trop légères... Mon fils a tout perdu, il s'est éteint comme une bougie et a perdu tous ses repères. Encore maintenant, quand on en parle, il ne peut pas tenir. Et ça, c'est la justice actuelle."