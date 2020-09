Marc de Meise : "Je suis satisfait du nouveau gouvernement mais le Belge, lui, n'est jamais content!"

Marc suggère d'y croire pour avancer : "Il faut croire en ces jeunes, ils ont trouvé un accord, maintenant il faut espérer que ça tienne. Et je pense qu'ils vont faire leur possible pour que ça tienne la route ! Je fréquente beaucoup de néerlandophones et je peux vous dire que beaucoup ne voulaient pas que la N-VA passe, même si ça semble bizarre vu les résultats électoraux. Moi, je trouve que cet accord, il est bien poncé !"

Marc , un auditeur originaire de Meise , dans le Brabant flamand, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "Personnellement, je suis satisfait par le nouveau gouvernement mais le Belge, lui, n'est jamais content ! Quand il fait beau, il fait trop chaud, quand il pleut, il fait mauvais ; le Belge n'est jamais satisfait ! Ces deux hommes politiques ont fait tout leur possible et je suis très content qu'il n'y ait pas les deux partis extrémistes du pays dans la coalition. Je suis francophone mais j'habite en Flandre et je peux vous dire que les tracts de la N-VA dans la boîte aux lettres, c'est super déplaisant."

"Ce gouvernement, c'est n'importe quoi"

Direction Quiévrain, en province de Hainaut, où Alain n'est pas du même avis : "Le fait d'avoir un néerlandophone ou un francophone ne me dérange pas du tout. Moi, ce qui me dérange, c'est le barnum qu'on fait et qu'on ne respecte pas le vote des citoyens. Je suis désolé mais j'estime que le plus grand parti de Flandre et le plus grand parti de Wallonie devaient s'unir. Si ça n'a pas fonctionné lors des négociations, c'est une question de candidats et rien d'autre. Je suis déçu de ce gouvernement, c'est n'importe quoi, il ne tiendra pas ! Alexander De Croo est un très bon homme politique, son père lui a bien enseigné la politique mais la coalition ne sera pas assez stable, je lui donne un an ou deux, pas plus !"