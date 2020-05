Marc de Liège au sujet d'un chat menacé d'euthanasie: "Ne nous tracassons pas pour un chat!"

Ce matin dans la DH, on apprend qu'un chat ramené du Pérou par sa maîtresse, rapatriée en Belgique à cause du coronavirus, est menacé d’euthanasie. La règle de la vaccination contre la rage, trois mois avant l’entrée sur le sol belge, n’a pas été respectée. Un inspecteur vétérinaire de l’ASFCA s’est donc présenté chez la propriétaire en vue de l’euthanasie de l’animal. Dans cette affaire qui fait grand bruit en Flandre, Gaia demande le soutient du ministre fédéral et ministre de tutelle de l'AFSCA, Denis Ducarme, pour sauver le chat.

Pour Claudine de Schaerbeek , il ne faut pas pénaliser le chat : "C'est la maîtresse qui est en faute mais le chat n'y peut rien. Il faudrait plutôt mettre le chat en quarantaine. Je suis une grande amie des animaux. J'ai perdu mon chat l'année passée et je ne m'en remets toujours pas. Je ne supporterais pas qu'on euthanasie ce chat. L'animal ne donne pas la maladie aux gens donc il n'y a pas de risque. Imaginez un peu si on devait euthanasier tous les gens qui sont revenus de l'étranger et que nous n'avons pas mis en quarantaine ?! Mais où va-t-on ?!"

"Il faut mettre le chat en quarantaine"

Pour Rita de Jupille, l'euthanasie n'est clairement pas la solution : "Il ne faut pas fermer les yeux sur la règle mais il ne faut pas l'euthanasier non plus. Mon frère en avait un qui n'était pas vacciné et une nuit, il a marché dessus parce qu'il n'avait pas allumé la lumière. Le chat l'a griffé et il s'est retrouvé une semaine à l'hôpital. Quand il est sorti, il a dû réapprendre à marcher, il avait vraiment été salement arrangé à cause des griffes. Le chat n'avait pas été vacciné contre la rage. Le lendemain la petite griffure coulait un peu, il n'a pas fait attention, il a été chez le médecin et deux jours après, on l'a hospitalisé directement avec des antibiotiques et un baxter…"

Il y a un risque mais il suffit d'être vigilant

Même si Rita ne minimise pas la dangerosité du problème, il existe d'autres issues : "Il y a un risque, oui ! Mais il ne faut pas euthanasier le chat, il faut le mettre en quarantaine. Nous avons bien mis des gens en quarantaine, pourquoi ne pourrait-on pas faire la même chose avec le chat ? Ne changeons pas la règle mais dans le contexte actuel, la dame a dû partir assez rapidement et elle était sûrement très attachée au chat. Il faut juste être vigilant".

