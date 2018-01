Marc : " C'est un conflit de générations ! "

Damso, qui interprétera l’hymne officiel des Diables pour la prochaine Coupe du monde, adresse un message à ceux qui critiquent sa musique : " Vous ne connaissez pas les codes du rap, fermez-là ".

C’est dans La DH que l’on découvre un résumé d’interview de Damso dans laquelle celui qui a été choisi pour interpréter l’hymne des Diables revient sur les critiques faites sur sa musique. Certains trouvent sa musique vulgaire, avant de vous lire sa réaction, voici un extrait. (EXTRAIT). " Ceux qui critiquent n’ont pas l’habitude, vous ne connaissez pas les codes du rap, fermez-là. Moi je ne vais pas commencer à essayer de critiquer la variété française ou le rock, je n’y connais rien donc je ferme ma gueule. Les gens ne se renseignent pas sur le rap parce qu’ils sont fainéants ".

Que répondez-vous à Damso ? C'est la question que l'on vous posait ce matin dans " C'est vous qui le dites ! "

À ce propos, pour Marc de Binche, il s'agit avant tout d'un conflit de générations : " Je suis d'accord avec Damso pour plusieurs raisons. Tout d'abord, chaque génération est toujours en conflit avec les générations précédentes. Je vais bientôt avoir 60 ans et, dans ma jeunesse, c'était l'époque du rock. Un genre de musique que nos parents n'aimaient pas. Tout comme dans les années 50, lorsque les Américains ne montraient pas le bas d'Elvis Presley parce que sa façon de danser dérangeait. Deuxièmement, si les footballeurs belges actuels jouent mieux parce qu'on leur fait écouter des chansons de Damso, je suis d'accord. Cela a bien fonctionné dans les années 80 puisqu'on est arrivé en finale. Aujourd'hui, c'est une génération qui est, paraît-il, dix fois supérieure à celle de mon époque. Alors, si la musique nous permet de ramener des titres, je suis d'accord à 200 % ! ".

Selon Marc, le langage utilisé dans les chansons de Damso représentent le langage actuel des jeunes : " Les musiques actuelles sont le reflet de notre société. Désormais, c'est le langage des jeunes. Ils n'ont plus notre éducation et ils n'ont pas été éduqué à parler correctement. Quand j'étais jeune, je parlais aussi d'une certaine façon et cela choquait aussi mes parents ! ".