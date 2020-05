Manuela d'Aiseau-Presles : "Une femme ne doit pas être menottée par la police!"

Des images d’une femme enceinte de huit mois, arrêtée et menottée par la police, ont créé de vives réactions sur les réseaux sociaux. La police a dû intervenir ce week-end à Jette, en Région bruxelloise, pour un conflit de voisinage. Après l’arrestation administrative pour rébellion, un contrôle de son état de santé a été effectué à l’hôpital, tout allait bien. Une femme enceinte ne peut pas être menottée ? C'est la question que l'on vous posait ce matin dans "C'est vous qui le dites". Voici quelques moments forts de l'émission…

Peut-on menotter une femme enceinte ? - © James C Hooper - Getty Images

"Cette histoire me choque!" Manuela s'est exprimée sur notre antenne depuis Aiseau-Presles ce matin : "Cette histoire me choque. J'ai eu le cas avec ma tante même si elle n'était pas enceinte. Elle était menottée et les policiers ont eu un accident lors du transport parce qu'ils roulaient vite. Comme elle ne pouvait pas bouger, ma tante s'est retrouvée aux soins intensifs. Une femme ne doit pas être menottée par la police. S'il y a des soucis, il suffit d'appeler la police ou un médecin. À la place, la police peut peut-être installer la personne à l'arrière du véhicule et lui tenir les mains... De toute façon, une femme n'aura jamais la force d'un homme. Enceinte ou non, une femme ne doit pas avoir de menottes".

"Quels que soient les faits qui lui sont reprochés, on ne menotte pas une femme enceinte!" - © Srdjan Stepic / EyeEm - Getty Images/EyeEm

"Une femme ne s'attaquera jamais à un homme!" Geneviève de Braine Le Château partage totalement l'avis de Manuela : "Cela me choque beaucoup ! Quels que soient les faits qui lui sont reprochés, elle ne doit pas être menottée. C'est une violence vis-à-vis de cette femme qui est enceinte et qu'il faut respecter. D'autant plus qu'une femme ne s'attaquera quand même pas à un homme. L'homme est toujours plus fort qu'une femme, il faut être logique ! Je ne dis pas qu'elle peut tout se permettre mais il faut lui montrer du respect".

"La loi est la même pour tout le monde!" - © Alexander Kirch / EyeEm - Getty Images/EyeEm

"La loi est la même pour tout le monde!" À l'inverse, pour Isabelle de Juprelle, tout le monde doit respecter la loi : "Cela ne me choque pas du tout, je trouve que c'est tout à fait normal à partir du moment où l'on ne respecte pas la loi ou la police. C'est un manque de respect. Quand vous vous comportez bien, le policier est courtois avec vous. Elle n'a reçu que le reflet de son comportement à l'égard de la police et des autres. Enceinte ou pas, ça ne change rien du tout. La loi est la même pour tout le monde ! Nous attaquons toujours les policiers mais nous devrions les protéger plutôt que de les critiquer constamment. Ils font leur boulot qui n'est pas facile, ils le font bien et si vous êtes corrects avec eux, ils seront corrects avec vous. Si vous êtes menotté, c'est de votre faute !".