Manuel Jous : "Je sais comment j'accueillerais la personne qui me proposerait une chose pareille !"

Manuel Jous, journaliste sportif à la RTBF : " En ce qui concerne tout ce qui touche aux agents, Mogi Bayat en particulier, commission, rétrocommission, blanchiment, toutes ces pratiques frauduleuses voire à la limite mafieuses… Je mentirais en disant que tout cela nous surprend, journalistes sportifs. Il y a pas mal de pratiques dont on entendait parler, des rumeurs mais on se retrouve toujours confronté à des difficultés : balancer ce genre d’accusations sans preuve peut tomber dans la calomnie. Obtenir les preuves autrement que par le biais de la justice, de mandats, de perquisitions, c’est extrêmement difficile. Donc, cet aspect-là ne me surprend pas du tout et il était grand temps que cela explose. Espérons que cela soit un mal pour un bien. Par contre, l’autre volet, sur la falsification des matchs, on tombe d’encore plus haut. Des soupçons sur des matchs un peu curieux, on les constate aussi. Mais là où on tombe de haut, c’est d’entendre que des arbitres sont impliqués, surtout ces deux arbitres-là qui sont les deux meilleurs en Belgique et qui semblaient vraiment au-dessus de toute corruption. "

"On ne m'a jamais fait la proposition !"

Cela n'est jamais arrivé à Manuel Jous qu'on lui propose d'être payé et donc corrompu pour rédiger un article : " Absolument jamais ! La cotation des joueurs, des entraîneurs et parfois des arbitres, c’est une pratique typique du journalisme de presse écrite. Je sais que c’est la rubrique qui est lue en priorité par les acteurs du monde du foot et que, parfois par copinage, vis-à-vis de l’un ou de l’autre, on va attribuer une meilleure note à un joueur parce qu’en échange on recevra des informations de sa part, etc. Maintenant, si cela implique un agent, le versement d’une somme et la falsification d’un match, ça c’est encore autre chose mais je n’ai pas plus de détails à ce sujet. En tout cas, personnellement, cela ne m’est jamais arrivé et je sais comment j’accueillerais la personne qui me proposerait une chose pareille ! ".