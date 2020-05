Manu de Bruxelles : "Si on donne plus de place aux vélos dans le centre-ville, il y aura plus d'accidents!"

Après l’annonce du déploiement de 40 km de pistes cyclables à Bruxelles, c’est au tour de Liège d’annoncer que le centre-ville passera en zone 30 et que 35 km de voies seront aménagés pour la mobilité douce. Il faut profiter de la période pour donner plus de place aux vélos ? C'est la question que l'on vous posait ce matin dans "C'est vous qui le dites". Voici quelques moments forts de l'émission...

"C'est une très mauvaise idée !" Manu, un auditeur originaire de Bruxelles, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "C'est une très mauvaise idée ! Premièrement, tout le monde ne peut pas s'acheter un vélo ; il faut en avoir les moyens... Et les vélos électriques notamment coûtent très cher ! Deuxièmement, tous les cyclistes ne respectent pas le code de la route ; ils brûlent les feux rouges, ils ne respectent pas les priorités, etc. Donc il y aura sûrement plus d'accidents de cyclistes sur la route et donc plus de travail dans les hôpitaux, alors que ce n'est pas le moment."

"C'est tout à fait le moment !" Direction Zaventem où Valérie n'est pas du tout du même avis que Manu... Selon notre auditrice, "c'est tout à fait le moment et ça aurait même dû être fait depuis longtemps, parce qu'il n'y a aucune sécurité pour les cyclistes et faire du vélo à Bruxelles est quasiment impossible ! J'espère qu'après la crise, les vélos seront bien plus nombreux ; c'est tellement pratique et un gain de temps incroyable ! J'utilisais d'ailleurs le vélo pour me rendre au travail auparavant. Il faut absolument sécuriser les voiries pour que les cyclistes puissent circuler sans problème."

"Il aurait fallu le faire avant..." Enfin du côté de Rans, en province de Hainaut, Vincent est mitigé : "Il aurait fallu le faire avant mais comment allons-nous trouver les infrastructures pour élargir les routes ?! La circulation interne du centre-ville sera impactée pour laisser la place aux cyclistes alors que je ne pense pas que les gens utiliseront ces pistes cyclables pour aller au travail mais plutôt pour leur loisir !" Ces pistes cyclables seront utilisées pour le loisir et non pour aller au travail ! Vincent poursuit et conclut : "On croit que le coronavirus est une excuse pour aménager de nouvelles choses alors que l'espace est resté le même ! Les gens sont restés confinés plus de six semaines et se sont découverts cette liberté de circuler tout simplement pour sortir prendre l'air! Je pense donc que ces pistes cyclables ne sont peut-être pas nécessaires parce qu'elles ne seront pas utilisées pour aller au travail mais pour le loisir !"