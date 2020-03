Manon, résidente d'un home : ""Nous sommes confinés dans notre chambre sans voir personne... C'est très dur"

Jusqu’au 5 avril, le quotidien de tous les Belges sera modifié. Comment appréhendez-vous ces prochains jours ?

Dans quelques heures, nous devrons tous respecter les nouvelles mesures annoncées hier soir et si possible, déjà les mettre en application avant midi. Que ce soit à la maison, au travail, pour les courses, notre vie se retrouve impactée pour faire face tous ensemble au coronavirus et faire en sorte que ce soit le plus rapidement possible un mauvais souvenir. Des limites sont fixées sur le nombre de personnes qui peuvent se retrouver dans les supermarchés, tous les rassemblements sont interdits, les activités physiques ne peuvent pas se pratiquer à plus de deux et avec une distance de sécurité.

Comment appréhendez-vous les prochains jours ? C'est la question que l'on vous posait ce matin dans "C'est vous qui le dites".

Voici quelques moments forts de l'émission...