Maman d'un bébé trisomique 18: "On m'a dit : ce sont des enfants qui ne valent pas la peine qu'on se batte pour eux!"

Les médecins refusent d’opérer Sacha, 5 mois, atteint de trisomie 18. Seulement 4% des enfants atteints de cette maladie vivent jusqu’à 2 ans. Sa maman lance un appel pour que son fils soit opéré afin de prolonger au maximum sa vie. Comprenez-vous le refus des médecins ?

L’histoire du petit Sacha est racontée dans La Meuse ce matin. Sa maman revient sur le moment où on lui a proposé de mettre un terme à sa grossesse quand la maladie a été détectée et qu’elle a refusé. Les médecins lui ont expliqué que le bébé allait probablement mourir à l’accouchement mais finalement, il a survécu. Aurore, qui se bat pour prolonger au maximum la vie de son fils, fait face aujourd’hui au refus de plusieurs chirurgiens d’opérer son enfant qui souffre d’une cardiopathie caractéristique de sa maladie. Dans l’article, le directeur de recherche du FNRS précise qu’au Japon - où ce type d’opération se fait - 25% des enfants survivent un an, seulement 4% jusqu’à 2 ans. Comprenez-vous le refus des médecins ?

Aurore Grolman, maman de Sacha : "Dès la grossesse, on m'a dit qu'on ne ferait rien parce qu'il mourrait de toute façon de façon in utero ou tout de suite après la naissance. Puis, pendant les premiers mois, les discours ont toujours été les mêmes dans tous les hôpitaux de Liège. Ensuite, mon fils grandissant et étant plus ou moins bien - car il faut savoir que mon fils ne souffre pas, à l'instar d'autres bébés trisomiques 18 qui, eux, ne mangent pas seuls, souffrent beaucoup et n'ont aucun contact avec le monde extérieur - mon fils mange, commence les panades et se développe plus ou moins normalement malgré son retard. Au final, la cardiologue de Liège s'est ralliée à ma cause et s'est posée la question d'aider Sacha donc on m'a envoyée à Saint-Luc à Bruxelles où l'on me dit "oui" une première fois. le médecin partait du principe que même si lui, personnellement, ne le ferait pas pour un de ses propres enfants, il suivrait ma décision. Et puis finalement, l’hôpital a retourné sa veste et a refusé d'opérer Sacha."