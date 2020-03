Malgré la gravité des faits et les mesures drastiques, certains citoyens ferment les yeux

Face-à-face auditeur-débatteur

"..." - © Christian Kaspar-Bartke - Getty Images

Bernard, un auditeur originaire de Durbuy, est intervenu sur notre antenne. Son témoignage peut sembler étonnant voire effrayant au moment où la situation s'aggrave et prend de l'ampleur chaque jour qui passe : "On en fait trop, c'est sûr et certain. On fait paniquer les gens surtout les personnes plus âgées. Quand j'entends mes clients parler, ils sont en panique, ils font des réserves comme si c'était la guerre alors qu'on avait dit qu'il n'y avait pas de pénurie et que ce n'était pas nécessaire ! Et puis, on oublie aussi que la grippe n'a pas encore atteint son pic. La situation est moins grave qu'une grippe normale !"

Face à un tel témoignage, Sacha Daout, un des débatteurs du jour et journaliste à la RTBF ne peut rester insensible. Il tient à rappeler que ce genre de comportement est totalement irresponsable et se sent navré que cet auditeur n'ait pas compris la portée des mots prononcés la veille :