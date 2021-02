Mal-être psychologique, difficultés financières : les étudiants sont-ils assez soutenus ?

Marie-Paule, une auditrice originaire de Liège, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Je ne comprends pas qu’ils soient psychologiquement mal, il y a eu des périodes bien plus dures que celle que nous traversons. C'était bien plus compliqué pendant la guerre, les jeunes d’aujourd’hui n’ont pas à se plaindre. Au niveau financier, je ne trouve pas ça normal que les étudiants qui vivent à Liège par exemple, avec l’université à côté de chez eux, aillent faire leurs études à Bruxelles en louant un kot. Quand on kote, c’est parce que les parents ont les moyens. Et concernant les étudiants qui travaillent pour payer leurs études, il fallait prévoir que ça ne se passerait peut-être pas comme prévu. Quand on entreprend des études, il faut réfléchir à ce qu’on fait."

Les jeunes n’ont pas à se plaindre financièrement : ils bénéficient d’allocations et d’une bourse d’étude

"S’ils ont des difficultés financières, c’est parce qu’ils ont voulu vivre au-dessus de leurs moyens. On ne se lance pas dans des études universitaires si les moyens ne suivent pas. La vie est faite de choix : ceux qui ont des difficultés actuellement ont fait le mauvais choix."