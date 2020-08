Lyly de Saint-Gilles : "À force de tacler la police, elle ne voudra plus intervenir!"

Depuis quelques jours, l’affaire Jozef Chovanec, le passager mort après son arrestation à l’aéroport de Charleroi, refait surface. Depuis lors, la police essuie de nombreuses critiques, des membres de la direction font un pas de côté et une enquête a été ouverte. Les faits remontent à 2018, ce passager est totalement confus lorsqu’il est arrêté et mis en cellule où il se cogne la tête contre les murs, forçant la police à le maîtriser. Sur les images de vidéosurveillance, on voit également une policière effectuer le salut nazi.

"Il ne faut pas mettre tous les policiers dans le même panier!"

Lyly, une auditrice de Bruxelles, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Dans cette intervention, tout est critiquable... Mais, il ne faut pas mettre tous les policiers dans le même panier, il y a aussi de très bons policiers ! Je me suis faite agresser il n'y a pas si longtemps que ça et j'étais contente que les policiers soient là pour me défendre. Mais on dirait que c'est à la mode en ce moment, on tacle les policiers partout dans le monde ! Alors que ce sont des gens tout à fait normaux qui ont une famille, une femme, des enfants, ils choisissent ce métier par vocation. Et je regrette mais si vous n'avez rien à vous reprocher, pas besoin d'avoir peur de la police !"

La police ne veut plus intervenir puisqu'elle n'est plus respectée!

Lyly poursuit et conclut : "Avant, les gens aimaient devenir policiers mais maintenant plus personne ne veut le devenir. À Saint-Gilles, on pleure pour voir un policier ! La police ne veut plus intervenir puisqu'elle n'est plus respectée. C'est facile de casser du sucre sur le dos de la police mais ce n'est pas les marchands de patates que vous appellerez en cas de danger ou d'agression!"