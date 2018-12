Louis-Philippe de Dinant : "Samedi, nous retournerons manifester encore plus fort !"

Des consignes circulent en préparation du rassemblement des Gilets jaunes samedi à Bruxelles : " Mettez votre gilet jaune dans votre slip, privilégiez la voiture surtout pour ceux qui ramènent des fumigènes, l’apport de fumigènes, boules puantes et autre est fortement conseillé ". Pour les Gilets jaunes, ces consignes sont-elles bien nécessaires ?

Après le rassemblement des Gilets jaunes vendredi dernier à Bruxelles, des consignes circulent pour préparer celui de samedi prochain. Dans le journal La Capitale, on peut en lire quelques-unes ce matin comme : " Pour ceux qui prennent le train, c’est gilet jaune dans le pantalon et en dessous du t-shirt " pour passer les contrôles. " L’apport de fumigènes, boules puantes et autre est fortement conseillé car comme vendredi on va en prendre plein la gueule ". " Quand les chiens de garde chargent, on reste soudés et on les charge aussi ! On ne court pas sinon, en deux heures, ils nous auront totalement divisés comme vendredi. Pensez à protéger les plus faibles ". Pour les gilets jaunes, ces consignes sont-elles bien nécessaires ?

Louis-Philippe, un auditeur originaire de Dinant, est intervenu sur notre antenne : "J'ai manifesté à Bruxelles vendredi dernier et je trouve que ces consignes pour la nouvelle manif sont nécessaires pour les Gilets jaunes. Vous savez qu'il y a aussi des policiers en civil qui s'habillent en Gilets jaunes et qui cassent tout ! On en a vu sortir des combi et ils se dispersent dans les ruelles, c'est ce qu'on voit sur le terrain !" Face à de tels propos, le débatteur Sacha Daout ne peut s'empêcher de répondre et rétablir la vérité : "Les policiers infiltrent les mouvements de casseurs en civil pour les arrêter mais on ne peut pas dire que les policiers cassent ! Il s'agit-là d'une fake news!"

Louis-Philippe poursuit : "Si la police nous charge, c'est normal que le peuple se défende, il faut charger aussi ! Moi j'y étais avec mes enfants, la police m'a gazée moi et mes enfants de 8 et 6 ans, ils nous ont tapés au sol et nous ont mis des colsons aux mains et m'ont mis des coups de matraque devant mes enfants! Et après, on s'étonne que le peuple s'énerve mais c'est normal ! Mais j'y retournerai samedi et on va y aller encore plus fort que vendredi et on va se faire entendre pour une fois! On sera présent et si la police veut charger, cette fois-ci on ne reculera plus, on va avancer ! Il faut bien se dire que le peuple en a marre! On ne va pas se faire tabasser alors qu'on se fait déjà avoir de tous les côtés! Certes, casser ne sert à rien et les Gilets jaunes partent de ce principe-là : ne rien casser. Mais on veut que le gouvernement se réveille et qu'il voie la réalité en face : le peuple meurt de faim! Maintenant, le peuple ne se laissera plus faire. En mai 68, on ne parlait pas de casseurs mais de révolutionnaires ! Ici, c'est pareil."