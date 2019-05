Louis : "La Flandre est riche et la Wallonie est un désastre !"

À ce propos, pour Louis de Chaudfontaine : "Cette image est tout à fait juste. Il suffit de voir ce qu'il se passe pour le moment. Quand vous voulez prendre le bus en Wallonie, c'est toujours grève. Quand vous voyez en Flandre comment ça fonctionne, que la Flandre est riche et que la Wallonie est un désastre. Je ne sais pas si le Wallon est fainéant mais il aime bien l'amusement c'est certain ! C'est quand même malheureux... Il suffit de regarder des villes comme Liège qui ont été florissantes.. et Charleroi c'est encore pire. Alors que les villes Flamandes, regardez Bruges, Ostende... C'est certainement une paresse énorme. Dernièrement, il y avait encore des patrons flamands qui cherchaient du personnel avec un village wallon à côté où il y a plein de chômeurs. Personne n'est venu se présenter chez les Flamands (...) Les Wallons croient qu'ils sont supérieurs. C'est un manque de volonté politique".

"Dans la situation inverse, je ne suis pas sûr que les Flamands iraient en Wallonie !"

L'avis de Thierry de Mont sur Marchienne diverge totalement : "Cette image est fausse. Cet homme politique est un idiot. En Wallonie, il y a plus de 85% de personnes qui travaillent. Cela fait 30 ans que je travaille chez les Flamands et tous les jours je prends ma voiture. Enfin, maintenant, je prends ma moto tellement c'est devenu la merde sur les routes. En attendant, il y a quand même des gens qui se déplacent pour aller à leur boulot. Je travaille dans une société flamande où je suis le seul francophone, le seul wallon. Quand je suis arrivé là, on voulait que je parle flamand. Et puis on m'a dit que je devais parler français parce qu'il y avait des clients francophones (...) Dire que tous les Wallons veulent aller travailler en Flandre ça serait mentir évidemment mais, l'inverse est tout à fait juste aussi. Maintenant, si je suis le seul dans ma boîte, c'est parce que le profil que j'ai n'est pas simple à trouver (...) Depuis une dizaine d'années, il y a une certaine radicalisation vis-à-vis des travailleurs wallons. Mais quand mes collègues ont appris que je faisais 65km pour aller et revenir du boulot, ils m'ont tous dit que j'étais fou et qu'ils ne feraient jamais autant de km pour aller travailler. Ils ont du boulot chez eux mais je ne suis pas sûre que, s'ils étaient dans la situation inverse, ils iraient tous travailler en Wallonie. (...) Je peux vous dire que le profil du Wallon qui tombe tout le temps malade et du Flamand qui est toujours au boulot faudrait un peu l'oublier !"

