Linda : " Nous ne sommes pas égoïstes "

S’il meurt avant son chien, Alain Delon veut qu’il soit piqué pour mourir dans ses bras. C’est un beau geste d’amour ?

Invité de " Thé ou Café " ce week-end sur France 2, Alain Delon a répondu à des questions sur ses souhaits à sa mort. S’il refuse tout hommage national, il parle d’une demande concernant son chien âgé aujourd’hui de 5 ans. Si Alain Delon meurt avant son animal de compagnie, il demande à ce qu’il soit piqué pour mourir dans ses bras. Il ne veut pas laisser le chien seul.

Faire piquer son chien quand on meurt, c’est un beau geste d’amour ? C'est la question que l'on vous posait ce matin dans "C'est vous qui le dites".

Pour Linda de Perwelz, c'est un beau geste d'amour : " J'ai un berger allemand de 5 ans et des oiseaux qui sont apprivoisés. Nous avons fait la même démarche. Nous avons déjà déposé des papiers chez le notaire et à la commune. Nous avons pris cette décision mon mari et moi-même parce que nous n'avons pas d'enfant et je ne veux pas que mon animal aille dans un chenil. Il serait malherueux sans moi. C'est peut-être égoïste mais je préfère que mes animaux me suivent et que tout le monde parte en même temps. Pour moi, ce n'est pas de l'égoïsme. Un chien qui a été choyé et qui se retrouve après sans ses maîtres va être malheureux et dans un chenil de surcroît. C'est impossible de trouver quelqu'un de confiance. Ils vous promettent monts et merveilles mais ils ne savent pas assumer un chien. C'est utopique ! Personne ne fera ce que moi je fais pour mes animaux. Ils doivent me suivre ".

Linda confirme que son animal n'est pas un objet : " Je ne le considère pas comme ça mais il en deviendrait un sans moi. Si mon chien est recueilli chez quelqu'un, ce quelqu'un ne voudra plus le garder. À ce moment-là, il ira dans un chenil, il sera adopté et mon chien sera malheureux. Je respecte ce que les débatteurs disent mais moi et mon mari nous restons sur notre position. C'est peut-être égoïste selon vous mais pas pour nous ".