Liège: un procès est reporté à cause de la tenue du détenu...

Mercredi dernier, un jugement était attendu dans une affaire liée au grand banditisme liégeois. On apprend dans La Meuse qu’un détenu qui devait comparaître devant le tribunal a demandé le report parce qu’en raison de la grève des gardiens, il n’a pas pu se présenter avec le pantalon et la chemise qu’il souhaitait. Ce qui a été qualifié de caprice par le parquet a été entendu par la juge qui a reporté le dossier au 5 septembre. À Liège, un procès a-t-il été reporté pour la seule raison qu’un détenu n’a pas pu comparaître dans la tenue qu’il souhaitait ?

Maître Marc Preumont, avocat et professeur de droit pénal et de procédures pénales à L’ULB: "Il ne fut pas caricaturer les choses... La preuve que c'est un bon motif, c'est que le juge a fait droit à la demande! En réalité, il y a une question de dignité, ce n'est pas parce que les gardiens de prison sont en grève que les détenus, qui comparaissent comme prévenus devant le tribunal, perdent leur droit à la dignité. Quelqu'un qui souhaite comparaître correctement habillé et non pas en tenue pénitentiaire devant son juge, c'est une question de dignité et c'est pour cela que le juge y a fait droit. Chacun a la liberté d'apprécier sa dignité comme il l'entend et si l'on se préoccupe des frais, à mon sens inexistants, liés à une remise, je crois qu'il serait plus intéressant de se préoccuper des frais de l'enfermement. Le budget quotidien d'un détenu est énorme, chaque jour de détention pour chaque détenu coûte énormément. On ferait mieux de recourir davantage aux mesures alternatives qui permettent de diminuer le nombre de détention - qui est réellement un coût à charge du contribuable et à mon sens, on n'y veille pas suffisamment - ici, je ne crois pas que le coût soit aussi extravagant qu'on veut le prétendre et cette situation me paraît tout à fait normale... Il faut savoir si c'était une tenue pénitentiaire et si ce monsieur souhaitait être correctement vêtu devant les juges, c'est un droit! Comme c'est le droit des surveillants de prison de faire la grève. Mais alors, chacun a ses droits!"