Les vacances d'été raccourcies ?

Et si les vacances d’été étaient raccourcies ? La question se pose au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles en raison de l’allongement des vacances de la Toussaint et l’éventualité d’un allongement des vacances de Carnaval pour freiner les contaminations au coronavirus. Sans trancher pour le moment, Pierre-Yves Jeholet, le Ministre-Président souhaite que cette possibilité soit discutée .

"Je ne suis pas du tout d'accord"

Laurence, une auditrice de Namur n'est pas du tout d'accord avec cette idée, elle précise : "Je suis dans l’Horeca et j’ai trois enfants en primaire. Je sais qu’ils vont manquer beaucoup l’école mais si je n’ai plus de quoi les nourrir, cela n’ira pas non plus. Nous sommes également un des plus gros employeurs d’étudiants, donc si les étudiants sont à l’école, ils ne peuvent pas venir travailler. Comment peuvent-ils payent leur kot ?"

Si on diminue les vacances d’été, je ne vais pas me relever

"Avec le coronavirus, on a déjà perdu six mois. J’ai également connu aussi les grèves en 2ème primaire et en 3ème secondaire, ce n’est pas pour cela que nous avons raté toute notre éducation. Si on diminue les vacances d’été, je ne vais pas me relever. Ici, l’été dernier, on a sauvé les meubles avec un super bel été et grâce aux aides aussi. Mais on aurait pas eu notre été, j'aurais pu mettre la clé sous la porte".