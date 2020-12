Les restrictions imposées inhumaines ? Alexander De Croo répond

"À Noël, nous serons juste nous deux"

Sandrina poursuit : "Je sais que Noël sera triste et que des personnes devront tirer une croix dessus mais qu’est ce qui dit qu’en février, on ne nous dira pas ‘grâce à vos efforts, vous pourrez recevoir tout le monde’. Mon compagnon a eu le Covid et il est passé par toutes les couleurs et les températures. Je ne dormais plus la nuit parce que j’avais peur que cela s’aggrave durant la nuit […]. À Noël, nous serons juste nous deux et on verra nos enfants plus tard. Ce n’est pas difficile de n’être qu’à deux. J’aime mieux les voir tous autour de la table en 2021 que de se retrouver un an après avec un membre de la famille en moins à cause du Covid […]. Il faut penser à sa santé parce que je vous assure que quand cela vous tombe dessus, vous n’avez pas le temps de réfléchir […]".