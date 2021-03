Les relations sexuelles doivent-elles être une obligation dans le cadre d’un mariage ? La loi en question...

En France, une femme a perdu son divorce pour ne pas avoir accompli le devoir conjugal. Elle attaque l’État français devant la Cour européenne des droits de l’homme pour ingérence dans la vie privée et atteinte à l’intégrité physique n’acceptant pas que le devoir conjugal lui impose d’avoir des relations sexuelles. Elle est soutenue par deux associations qui se battent contre la définition juridique du devoir conjugal. En Belgique, on parle de devoir de cohabitation qui entraîne une obligation d’entretenir des relations sexuelles normales et consenties à l’exception d’une abstinence en raison de l’âge ou la maladie.

Naomi, une auditrice originaire de Bruxelles, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Non, avoir des relations sexuelles ne devrait pas être une obligation dans un mariage. Obliger, c’est une contrainte. Obliger quelqu’un, c’est un viol, il n’y a aucun doute là-dessus."

La loi est très mal formulée

"J’ai vécu une relation où j’ai plusieurs fois été violée par mon conjoint. J’ai compris bien longtemps plus tard que c’était du viol. La société nous fait bien comprendre que c’est normal quand on est dans une relation d’être forcée à changer le "non" en "oui", alors qu’on ne veut pas. Ce n’est pas normal et la loi doit être changée."