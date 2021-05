Les gares de la SNCB pourraient devenir totalement non-fumeurs : faut-il bannir la cigarette des gares ?

Les gares de la SNCB pourraient devenir totalement non-fumeurs . C’est la ville de Malines qui est la première à faire la demande à la SNCB et qui deviendra une gare test. Il sera interdit de fumer dans la gare, comme c’est déjà le cas, mais aussi sur les quais (il est déjà interdit de fumer sur les quais couverts), aux entrées et aux sorties. Si le test est concluant, les autres gares pourraient adopter la même règle où il sera alors uniquement permis de fumer dans des espaces dédiés sans déranger les autres voyageurs.

Rudy, un auditeur originaire de Mons, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "Nous avons déjà perdu le droit de fumer dans les cafés et restaurants. Si maintenant on ne peut plus fumer sur les quais, dans des lieux aérés, on ne pourra bientôt plus fumer nulle part."

Ça m’ennuie de ne pas pouvoir fumer où je veux et je me demande qui ça peut bien déranger

"Quand je suis sur un quai de gare, je me tiens à distance pour fumer ma cigarette, je fais en sorte de ne pas déranger des non-fumeurs. Si on installe des espaces où fumer, ils seront sûrement très éloignés, à l’autre bout du quai et je risquerais alors de rater mon train. De plus, l’interdiction de fumer dans certains lieux ne va pas m’aider à arrêter de fumer."