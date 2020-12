Les experts du Covid-19 ont-ils trop de pouvoir face aux politiciens ?

L’influence trop importante de certains experts auprès du ministre de la Santé est critiquée par des politiques et experts ce matin dans La DH. Ce n’est pas la première fois que la place qu’occupent les experts dans cette crise est pointée du doigt. Ce qui est reproché, c’est principalement la communication de Marc Van Ranst qui orienterait les prises de décision de Frank Vandenbroucke. Maintenant, les experts qui composent le nouveau groupe d’analyse et de conseil sont rémunérés. Certains voudraient qu’ils soient soumis à une charte qui encadre leur comportement médiatique.

Carine , une auditrice originaire de Woluwe-Saint-Lambert , en Région de Bruxelles-Capitale, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Les experts n’ont pas encore suffisamment d’influence sur le monde politique. Si vous avez par exemple un problème avec le moteur de votre voiture, vous n’allez pas appeler un plombier. On est bien d’accord que les hommes politiques font de la politique, ils ne s’y connaissent absolument pas en médecine et en épidémie. Les mesures de sécurité devraient être prises uniquement par les experts de la santé, des personnes qualifiées comme les épidémiologistes."

"Il faudrait venir sur le terrain"

Enfin, toujours du côté de Bruxelles, William conclut d'un avis opposé : "Je trouve que les experts ont trop de pouvoir. Je suis indépendant, j’ai une salle de sport et elle est actuellement fermée pour la deuxième fois. Je vois les magasins rouvrir et on autorise même d’autres métiers à reprendre tout en gardant les distanciations sociales, mais ma salle, elle, doit rester fermée. J’aimerais savoir quoi faire. C'est peut-être le monde politique qui décide, mais sous conseils des experts."

C’est bien que les politiciens soient conseillés par des experts, mais il faudrait venir sur le terrain plus souvent...

William poursuit et conclut : "Dans ma salle de sport, on reprenait les coordonnées de nos membres pour le tracing, on faisait tout ce qu'il faut mais les salles sont fermées alors que les piscines sont ouvertes. "

