Les débatteurs de CVQLD : "Nous sommes pour la prolongation de l'année scolaire"

Si les cours ne reprennent pas le 20 avril, les examens en primaire et secondaire seront annulés et le passage à l'année suivante sera décidé par le Conseil de classe sur base des derniers contrôles et travaux.

Le journaliste aurait aimé qu'on discute de la probabilité de prolonger les cours cet été : "J'ai quand même un petit regret : c'est qu'on a balayé d'un revers de la main, au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la possibilité de déborder sur une partie des vacances scolaires. Or, je pense qu'à situation exceptionnelle, il aurait fallu réfléchir à des pistes exceptionnelles ! La Flandre le fait d'ailleurs et je pense qu'on aurait pu mettre à profit la période actuelle pour développer d'autres savoirs et apprentissages. Il aurait fallu développer quelque chose pour assurer l'enseignement. On a raté une occasion alors qu'on parle de Pacte d'excellence... Pourtant, on n'a pas mis à profit la période de confinement."

Demetrio Scagliola , rédacteur en chef de Sudpresse , est intervenu sur notre antenne pour partager son avis à ce sujet : "Ça me semble être le deal le plus logique vu la situation. Je pense que ce sera extrêmement compliqué de reprendre les cours le 20 avril donc effectivement, l'année est en péril ainsi que les examens. Après, je pense qu'il faut avoir le courage de dire que ça va être la réussite pour beaucoup de personnes car au vu des circonstances actuelles, cela va être compliqué de pénaliser des élèves, dont certains pensaient se rattraper en fin d'année. Et je pense qu'on s'exposerait à des recours à grande échelle donc c'est normal que les politiques ne le disent pas mais ça s'inscrit dans la logique des choses."

Sacha Daout, journaliste pour la RTBF, a également donné son avis sur notre antenne et il va dans le même sens que son confrère : "On a pris zéro risque concernant le temps qu'on aurait pu mettre à profit et je peux l'entendre dans une période tout à fait exceptionnelle comme celle que nous vivons en ce moment. Mais j'ai l'impression qu'on n'a pas suffisamment creusé la possibilité de prolonger un peu cette année scolaire. Parce que retourner à l'école, on va y retourner, c'est évident, même si ça ne sera pas le 20 avril car les risques sont encore présents."

J'espère qu'on profitera aussi de cette période pour réfléchir à la manière d'instruire les enfants.

Le journaliste poursuit sur sa lancée : "Des experts se penchent sur la phase de déconfinement et personne n'envisage un retour à grande échelle avec une transmission du virus que nous ne contrôlerions pas, donc personne ne peut dire quand les enfants retourneront à l’école. Cependant, j'aurais voulu qu'on réfléchisse à deux choses : vu la période, on peut prendre quelques jours en plus pour retourner vers l'apprentissage et j'espère qu'on profitera aussi de cette période pour réfléchir à notre manière d'instruire les enfants. On a du temps pour se pencher là-dessus et pour repenser notre enseignement, lui redonner de la valeur ainsi qu'à nos enseignants, trop souvent dénigrés à tort. On a plusieurs mois pour y penser et pour faire de la rentrée de septembre 2020 une rentrée pleine d’enthousiasme et d'espoir."

